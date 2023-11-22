На пост главы Катав-Ивановска претендуют шесть человек

Итоги конкурса подведут через два месяца

В Катав-Ивановске завершился прием документов от кандидатов на пост главы города. Заявки на конкурс подали шестеро человек, сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» председатель местного Собрания депутатов Галина Федосеева.

Все претенденты на мэрское кресло — мужчины. Самому старшему из них 68 лет, самому молодому — 26:

Владимир Морданов, 1977 г. р., начальник литейного цеха ООО «Катав-Ивановский литейный завод»;

Антон Буренков, 1978 г. р., замдиректора МУП коммунального хозяйства г. Озерска;

Иван Решетов, 1988 г. р., директор Комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановского муниципального района;

Вениамин Юмагузин, 1997 г. р., главный инженер-механик цеха упаковки цемента и отгрузки АО «Катавский цемент»;

Юрий Полсычев, 1955 г. р., инженер-электрик ООО «КСК»;

Владимир Малахов, 1974 г. р., председатель правления ТСЖ «Домовой».

Сегодня, 22 ноября, конкурсная комиссия направит запросы в учебные заведения, чтобы проверить подлинность дипломов об образовании, представленных кандидатами.

Напомним, что прежний глава Катав-Ивановска Андрей Елисеев подал в отставку вскоре после того, как в муниципалитете побывал губернатор Алексей Текслер. Совет депутатов временно избрал вместо него одного из своих членов Петра Емельянова. Он будет исполнять обязанности градоначальника до конца января 2024 года, пока не подведут итоги конкурса.