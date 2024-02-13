Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Валерия Востротина

Уроженец Челябинской области генерал‑полковник Валерий Востротин скончался на 72‑м году жизни

Герой Советского Союза, руководитель организации военных инвалидов «Воин», уроженец города Касли генерал-полковник Валерий Востротин скончался на 72-м году жизни. Соболезнования родным и близким выразили министр обороны Сергей Шойгу, а также губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Валерий Александрович — истинный пример беззаветного служения Отечеству. Ратный труд был делом всей его жизни. Сын фронтовика, он прошел нелегкий и славный путь от суворовца до командира парашютно-десантного взвода, от самого молодого генерала в СССР до заместителя министра Российской Федерации по ГО и ЧС. В любой самой сложной обстановке принимал правильные решения, демонстрировал самоотверженность, силу духа и верность воинскому долгу. За мужество и стойкость, проявленные в ходе исполнения интернационального долга в Афганистане, он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Жители области скорбят вместе с родными и близкими настоящего воина и гражданина. Память о Валерии Александровиче Востротине навсегда останется в сердцах всех патриотов России», — отметил южноуральский губернатор.

Напомним, Валерий Востротин — участник боевых действий в Афганистане, принимал участие в штурме дворца Тадж-Бек (дворец Амина) в Кабуле. С 1994 по 2003 год Востротин занимал пост заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, позже был депутатом Госдумы от «Единой России» и входил в думский комитет по безопасности.

В 2014 году стал лауреатом народной премии Челябинской области «Светлое прошлое».