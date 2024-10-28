В Каштакском бору обновят стрельбище и лыжную трассу для биатлонистов

Для этого там создадут функциональную зону

В Каштакском бору планируют реконструировать комплекс биатлонных сооружений, где тренируются ребята из спортивных школ. Для этого там создадут функциональную зону, сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию Заксобрания Челябинской области Михаил Махов.

«Важно отметить, что никакая часть существующей территории Каштакского бора не будет изыматься или вырезаться. Речь идет лишь о создании внутри нее функциональной зоны», — сказал Михаил Махов.

В Каштакском бору уже 40 лет работает комплекс биатлонных сооружений. Нормативные требования к бору, по словам спикера, не позволяют реконструировать стрельбище и лыжную базу, которые находятся в плачевном состоянии.

«Создание функциональной зоны позволит решить этот вопрос», — сказал он.

Капитальное строительство там не предусмотрено.

Ранее стало известно, что Каштакский бор вырастет на 208 гектар и составит почти три тысячи гектаров. Увеличение площади памятника природы поможет поддерживать экологический баланс окружающей территории.