В Карталинском районе ввели особый противопожарный режим

Леса запретили посещать из-за жары

С 11 по 21 августа в Карталинском районе ввели особый противопожарный режим. Распоряжение сегодня подписал глава района Анатолий Вдовин. Из текста документа следует, что меры приняты из-за опасности возникновения лесных пожаров в жаркие, засушливые и ветреные дни.

Введение особого противопожарного режима означает запрет на посещение лесных массивов гражданами, кроме тех, кто работает на сохранение и восполнение лесных ресурсов. Десятидневный запрет ввели также на разведение костров, сжигание мусора и сухих веток в лесах, населенных пунктов и прилегающих территориях.

В администрации района сообщили, что режим может быть продлен, если погода не изменится. Пока же в районе уже несколько дней нет дождей и стоит 30-градусная жара, усиливается ветер.

Кроме того, глава Анатолий Вдовин распорядился организовать временные противопожарные посты в поселках, которые ближе всего прилегают к лесу.

Напомним, в прошлом году в Карталинском районе вспыхнули природные пожары. Огонь уничтожил 14 тысяч гектаров леса. Лесной фонд восстанавливают, все высаженные осенью прошлого года саженцы прижились.

Также жителям Джабыка и Запасное, чьи дома уничтожил пожар, построили новое жилье. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как прожили селяне после масштабного пожара.