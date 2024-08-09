Челябинцам предлагают бесплатно обменяться ненужными книгами, растениями и одеждой

Своп пройдет в здании памятника архитектуры XIX века

В конце августа, 24 и 25 числа, в Челябинске пройдет масштабное и яркое fashion-событие — «Своп Weekend», на котором можно будет послушать живую музыку, поучаствовать в лекциях о моде, познакомиться с одеждой от уральских дизайнеров и обменяться вещами. Как рассказали организаторы мероприятия, все пройдет в уникальной исторической локации — доме Беляевского на Труда, 89.

Главной задачей фестиваля является объединение людей, увлеченных заботой об окружающем мире, интересом к локальной моде, родному городу и региону. В этом году тематикой свопа станет «Скольжение» — сквозь время, пространство, сложности и разделяющие людей преграды.

«Каждый участник сквозь призму своего жизненного опыта и мировоззрения сможет взглянуть на такие важные темы, как локальная идентичность, взаимодействие с окружающим пространством и бережное отношение к прошлому и будущему», — поделились организаторы.

Одной из изюминок фестиваля станет своп — бесплатный обмен вещами. Поучаствовать в нем сможет любой челябинец, но главное — запомнить несколько правил: из одежды можно приносить только платья, футболки, блузки, юбки, брюки и джинсы; нельзя принести больше шести предметов одежды; вещи должны быть чистыми, целыми и глажеными; продажа и обмен с доплатой не допускаются. За каждый принесенный предмет одежды участник получает жетон: сколько жетонов — столько вещей можно взять взамен. Также все вещи равноценны: если вы принесли футболку, а хотите забрать платье, то ничего страшного. Вещи, не нашедшие новых владельцев, будут переданы в «Вещеворот».

Помимо вещей можно будет принести растения и книги.