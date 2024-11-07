В Исторический музей Южного Урала завезли многотонные фигуры из мрамора

В Челябинске открылась тематическая выставка скульптур Виктора Грачева

Восемь мраморных скульптур весом от 100 кг до 2 тонн заняли важное место на выставке «Белый мрамор России. Коелга». Их представил в Историческом музее Южного Урала известный скульптор из Санкт-Петербурга Виктор Грачев. Часть экспозиции посвящена истории добычи мрамора в Коелге, сообщает пресс-служба Исторического музея Южного Урала.

На выставке представлены не только работы скульптора, но и другие экспонаты, в которых отражена история добычи мрамора в Коелге: архивные фотографии, документы, личные вещи и даже горнодобывающее оборудование, а также образцы природного мрамора в виде кернов — цилиндрических столбиков, получающихся при бурении породы.

По задумке Виктора Грачева, в зале можно будет услышать музыкальные треки, созданные челябинским композитором-электронщиком Романом Хайруллиным из заводских шумов. А еще — посидеть на мраморных скамеечках, любуясь скульптурами, такими разными по форме, но удивительно перекликающимися друг с другом.

Не все скульптуры высечены из цельного куска камня — некоторые смоделированы из нескольких скрепленных между собой элементов. Детали тяжелые и внушительных габаритов. Это облегчает транспортировку предметов искусства из одного выставочного зала в другой. Так, самая большая трехметровая скульптура, которой предстоит стать доминантой экспозиции, состоит из 24 частей.

Преобразуя в самостоятельные арт-объекты грубые мраморные блоки, которые обычно используются для облицовки и оформления архитектурных сооружений, скульптор стремится наполнить свои произведения еще и духовным смыслом.

«Мой проект поможет привлечь в Коелгу профессиональных скульпторов и художников, создать культурное пространство для творческого общения и новых проектов. Через культуру можно развивать малые территории, помогая их жителям, в том числе молодежи, поверить в свое село или город и не уезжать», — объясняет Виктор Грачев.

Виктор Грачев занимается исследованием современных пластических форм, создает скульптурные, архитектурные и ленд-арт-проекты. Работает не только с камнем, но и с деревом, бумагой, стеклом, металлом и композитными материалами. Проект «Белый мрамор России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — рассказать о коелгинском мраморе, его многогранной красоте и роли в истории и культуре нашей страны.

Скульптуры Виктора Грачева в Историческом музее Южного Урала можно увидеть до 15 января 2025 года.