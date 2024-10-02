Коньки Скобликовой и хрустального пеликана Иогалевича выставили в музее

В Челябинске открылась выставка, посвященная 90-летию педагогического университета

В Государственном историческом музее Южного Урала открыли выставку «Время, события, люди», которая посвящена 90-летию Челябинского педагогического университета (сейчас он носит название ЮУрГГПУ). Экспозиция выставлена в восточной башне музея до конца ноября, посетить ее можно совершенно бесплатно, а с экскурсоводом — за скромные деньги. Но мы решили убить двух зайцев и побывали на открытии выставки, где о ней рассказали создали экспозиции.

История вуза ведет отчет с 1934 года. Перед страной в то время стояла задача ликвидировать безграмотность населения. Большая часть молодежи, которая поступала на заводы Челябинска, едва умела читать и писать.

«Педагогический вуз стал кузницей учительских кадров, без которых не смогла бы состояться индустриализация и формирование Челябинской области, какой мы знаем ее сегодня. Вуз готовил педагогов, а они обеспечили кадрами растущую экономику Южного Урала и Советского Союза», — рассказал ректор ЮУрГГПУ, кандидат педагогических наук Александр Кузнецов.





За 90 лет своей работы университет выпустил больше ста тысяч учителей. Они трудились и трудятся не только в школах.

«Я сама учитель истории и со слезами вспоминаю свои студенческие годы в вузе — настолько там было круто. Сегодня мы подписали соглашение с вузом, чтобы студенты смогли проходить у нас практику и приходили работать в музей», — говорит директор Исторического музея Южного Урала Полина Глинских.





Экспозицию выставки разделили на три раздела. В разделе «Время» можно узнать о подвиге педа в годы Великой Отечественной войны. Более 500 студентов и сотрудников вуза тогда ушли на фронт добровольцами, а в самом здании располагался патронный завод.









Раздел «События» повествует о комсомольских странах, движении студотрядов, о спортивных победах студентов вуза. А раздел «Люди» представлен подборкой вещей, которые принадлежали известным студентам и преподавателям педа.

Например, в одной из витрин мы нашли личное дело и коньки шестикратной олимпийской чемпионки Лидия Скобликовой.





В другой — хрустального пеликана, которого в 2005 году вручили учителю физики Ивану Иоголевичу, когда она выиграл всероссийский конкурс «Учитель года».







В историю вуза вписано имя Марии Андреевой, которая изучала экосистему местных озер. В 2000 году Американский биографический институт выдвинул гидролога из Челябинска на конкурс «Женщина года». На выставке можно увидеть глобус, принадлежащий Марии Андреевой, и ее книги.

Но, наверное, самым впечатляющим экспонатом является наградной пояс Хариса Юсупова. Выпускник факультета физической культуры ЧПИ стал основателем уральского школы самбо и подготовил трех чемпионов мира по самбо и 14 чемпионов Европы. Челябинцы называют его «папой Ю».





На выставке также можно увидеть первый номер газеты «Молодой учитель», скрипку легендарного физика Моисея Свирского, печатную машинку филолога Антонины Усовой, походный планшет археолога Николая Виноградова и много других интересных вещей.

Выставка получилась интересной и легкой для восприятия. Посетить ее можно вместе с детьми.