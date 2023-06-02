В Госдуме упростили порядок трудоустройства подростков

Разрешение органов опеки и попечительства больше не потребуется

Депутаты Госдумы приняли закон об упрощении трудоустройства детей старше 14 лет. Поправки внесены в Трудовой кодекс России. Чтобы заключить трудовой договор, достаточно будет согласия одного из родителей или попечителей, пишет ТАСС.

Однако если на работу устраиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, им все же нужно будет получить согласие органа опеки и попечительства или иного законного представителя.

В Челябинской области в нынешнем году 11 300 детей 14-18 лет смогут получить возможность самостоятельно заработать деньги. На это бюджет региона выделяет 10 млн 350 тыс. рублей.

Подробнее о том, как подростку найти работу на лето, мы писали здесь.