В городах Челябинской области отопительный сезон завершат 26 апреля

В регионе уже почти неделю стоит теплая погода

В Челябинской области установилась теплая погода. Среднесуточные температуры во многих городах и районах поднимаются выше +8 градусов уже с конца прошлой недели, поэтому в ряде муниципалитетов приняли решения о завершении отопительного сезона. Рассказываем, где в ближайшее время отключат отопление.

Первым на летний сезон переходит юг региона: в селе Агаповка отопительный сезон завершается сегодня, 25 апреля.

Со среды, 26 апреля, отключать отопление начнут в Магнитогорске. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города:

«С 26 апреля в Магнитогорске начнется отключение отопления. Решение об окончании отопительного периода принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°C в течение 5 суток подряд».

Власти Миасса и Златоуста также планируют завершить отопительный сезон в среду, 26 апреля.

Начать отключать отопление в среду могут и в Челябинске: накануне на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству отметил, что среднесуточная температура выше +8 градусов в Челябинске держится с пятницы.

В Кыштыме по распоряжению главы Людмилы Шеболаевой завершать отопительный сезон в жилых домах начнут с четверга, 27 апреля. При этом в детских садах, школах и городской больнице отопление начнут отключать со 2 мая.

В Еманжелинске отопительный сезон также завершат 27 апреля.

Кстати, некоторые челябинцы могут отключить отопление раньше. Кто имеет такую возможность, читайте в нашем материале.