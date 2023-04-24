Отопительный сезон в Челябинске планируют завершить 26 апреля

Это позволяет сделать наступившая теплая погода

Сезон подачи тепла в дома челябинцев может завершиться на этой неделе. Об этом во время аппаратного совещания в городской администрации в понедельник, 24 апреля, заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, с прошлой недели фиксируется среднесуточная температура воздуха свыше восьми градусов по Цельсию. Именно этот показатель является ключевым при принятии решения о завершении отопительного сезона.

«В ближайшие два дня, согласно прогнозу погоды, ожидается устойчивая положительная температура, поэтому по распоряжению главы города отопительный сезон может завершиться уже в эту среду, 26 апреля», — сказал Александр Астахов.

Мэр Наталья Котова поручила следить за температурой далее. Если тепло продержится еще, то сезон будет завершен в среду. Одним из первых отопление стал отключать муниципалитет на юге Челябинской области — село Агаповка. Глава поселения подписала соответствующий документ. Что касается остальных территорий, то информация будет появляться постепенно, так как за отключение тепла отвечают органы местного самоуправления.