У челябинцев есть возможность самостоятельно отключить отопление

Речь идет об отдельно стоящих сооружениях и домах, не подключенных к центральной системе

Бюджетные и коммерческие организации могут самостоятельно принять решение об отключении тепла, если они находятся в отдельно стоящих зданиях, а не в многоквартирном доме. Как сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск», такое же решение могут принять собственники жилья в многоквартирном доме, который не подключен к централизованной системе подачи тепла.

«Если оно не принято, то отопительный период в таких многоквартирных домах заканчивается в сроки, определенные главой города Челябинска (как в домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжения)», — отметили в компании.

Что касается общего завершения отопительного сезона, то в течение суток после подписания распоряжения об окончании подачи тепла специалисты переводят тепловые сети и центральные теплопункты на летнюю схему работы. Проще говоря, котельные будут работать только на нагрев воды для горячего водоснабжения. Управляющие компании и теплоэнергетики должны отключить внутридомовые сети, по которым поступает отопление.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что отопительный сезон в Челябинске завершится уже в грядущую среду, 26 апреля. Главное условие — в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха должна быть выше 8 градусов по Цельсию. В регионе потепление наблюдается с 21 апреля, при этом синоптики прогнозируют стабильные +20 градусов на этой неделе.