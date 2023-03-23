В городах Челябинской области откроют центры для детей с аутизмом

Губернатор Алексей Текслер посетил уникальную школу для таких ребят «Звездный дождь»

На Южном Урале живут около тысячи детей с аутизмом. До недавних пор многие семьи не знали, как справиться с этой проблемой. Но несколько лет назад в Челябинске появился общественный центр «Звездный дождь», где особенным детям помогают стать полноправными членами общества. Недавно центр переехал в новое здание. На новоселье в нем побывали губернатор Алексей Текслер и журналисты ИА «Первое областное».

Актуальность проблемы в Челябинской области осознали давно. Еще в 2020 году Челябинск выделил центру отдельное помещение на улице Крылова, 23, за восьмой взрослой больницей. Здание напоминало руины, но активисты с энтузиазмом взялись за дело.

«Мы подготовили интересный проект и начали ремонтировать здание на народные деньги. Нам помогали представители бизнеса, меценаты, неравнодушные граждане и даже семьи наших подопечных. Например, на пол и на крышу мы не потратили ни копейки. А потом силы и средства закончились... Руки у нашей команды начали опускаться. Тогда мы обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру. Нас услышали, выделили субсидию от Минсоца и накануне 2023 года мы, наконец, закончили наш ремонт. В феврале здесь начали заниматься дети», — говорит руководитель центра помощи «Звездный дождь» Елена Жернова.

Новый центр получился на удивление светлым и добрым: большие окна, яркие краски, авторские рисунки на стенах.

Алексею Текслеру показали диагностический кабинет, учебные классы, столовую, просторный спортивный зал, театральную студию, красочный холл. Кстати, в холле проходят танцевальные перемены, а с сентября начнет работу скалодром. Здесь же ребята учатся бегать по коридорам — это умение пригодится в обычной школе.

«„Звездный дождь“ помогает ребятам от 1,5 до 8 лет. Они ходят к нам заниматься пять дней в неделю. Для самых маленьких мы проводим занятия один на один с педагогом. Такие дети должны научиться фокусировать свое внимание на человеке, общаться с ним и взаимодействовать. А ребята постарше обучаются в группах — учатся выстраивать отношения», — рассказывает Елена Жернова.

В центре работают 45 педагогов, почти все они молодые ребята. Самому юному всего 5 лет. Знакомьтесь: Ника. Мама девочки — сотрудник центра, и Ника часто бывает у нее на работе. Сегодня она играла с другими детьми в стоматолога.

«У нашей школы есть один минус — нет детей без диагноза. А ребятам нужен пример поведения нормотипичных детей. Вот почему мы так рады визитам Ники. Она играет с ребятами, как обычный ребенок», — говорит Елена Жернова.

Еще три месяца назад двухлетний Олег был зациклен на своих машинках, любая новая деятельность вызывала у него страх. В ванную малыша приходилось заносить силой, в машине Олег не мог сидеть в детском кресле. После занятий в «Звездном дожде» детское кресло и ванная не пугают ребенка, а вечера семья проводит за совместными играми. До занятий в центре четырехлетняя Ариадна кричала и плакала при приближении других детей, а теперь девочка занимается в классе, берет за руки одноклассников и водит с ними хороводы.

«Мозг человека с аутизмом иначе воспринимает и обрабатывает информацию. Мы применяем практики, эффективность которых доказана научным путем, и учим ребят общаться, а также готовим их к поступлению в школу», — говорит Елена Жернова.

За помощью в «Звездный дождь» сейчас обращаются родители со всей Челябинской области. Центр не отказывает никому. Но Елена Жернова надеется, что со временем такие центры появятся и в других территориях. В этом желании челябинцев поддержал и губернатор Алексей Текслер.

«Я верю в эту историю. Верю в то, что у каждого ребенка с особенностями в развитии должен быть шанс найти себя, состояться в жизни. Опыт „Звездного дождя“, их лучшие методики позволят подготовить как можно больше детей, дать им необходимые навыки и опыт. Мы будем делать все, чтобы такие центры появлялись в других наших городах. Будем помогать и развивать другие социально ориентированные НКО, которые занимаются подобными проблемами», — пообещал Алексей Текслер.

Губернатор также заметил, что «Звездный дождь» должен стать системообразующим ресурсным центром для тьюторов и консультантов, которые работают с такими детьми в детских садах и школах. В подготовке этих специалистов, по словам губернатора, также должны принять участие местные вузы.

Напомним, в Челябинской области проводится системная работа по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. В регионе разработан «жизненный маршрут» для детей с РАС — от ранней диагностики до обучения и социализации в подростковом возрасте, открываются ресурсные классы на базе общеобразовательных школ, действует программа профилактической стоматологии и лечения зубов у детей с ментальными нарушениями без применения общего наркоза «Зубная фея».