Ранней диагностикой аутизма у детей займутся поликлиники Челябинской области

Скрининговый тест малышам будут проводить в рамках диспансеризации

В поликлиниках Челябинской области начнут проводить модифицированный скрининговый тест на аутизм у детей (M-CHAT-R). Процедуру, которая представляет собой анкетирование родителей, включат в диспансеризацию детей от года до 2,5 лет. Результаты будут заносить в единую систему здравоохранения «БАРС». Об этом сегодня, 24 мая, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, побывав вместе с основателем Фонда 2020, общественным деятелем Ириной Текслер в центре помощи детям с ментальными особенностями развития «Звездный дождь».

«Тестирование по M-CHAT-R позволит педиатрам и смежным специалистам своевременно выявить риски расстройства аутистического спектра (РАС) у ребенка и в максимально короткие сроки выстроить маршрутизацию для пациента в ресурсный центр для уточнения диагноза и последующей коррекции. В Челябинской области подобных центров будет три — один на базе „Звездного дождя“, два других — на базе муниципальных учреждений образования в Челябинске и Магнитогорске», — рассказала Ирина Гехт.

Для этого педиатры пройдут соответствующее обучение и будут знать, на какие маркеры надо обращать особое внимание. Ранняя диагностика в этом смысле крайне важна, так как увеличивает шансы ребенка быстрее выйти в норму. В случае выявления рисков малыша направляют в ресурсные центры на углубленное обследование с помощью методики ADOS-2. Она является золотым стандартом диагностики аутизма и входит в методические рекомендации, одобренные Минздравом России.

«Центры будут обладать этими технологиями, которые в том числе позволяют определять уровень интеллекта ребенка (который, несмотря на РАС, у деток бывает выше, чем у нормотипичных сверстников). После этого будет выстраиваться дальнейшая маршрутизация ребенка. После коррекции у него появится больше шансов учиться в обычных, а не коррекционных школах», — продолжает Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила также, что положительный опыт по интеграции детей с особенностями развития в общеобразовательные учреждения в регионе уже есть. Так, на базе школы №109 Челябинска открыт ресурсный класс. Четыре ребенка в нем уже заканчивают третий класс, прекрасно усваивают программу, а в коллективе всей школы от 11 классов до сверстников царит семейная атмосфера толерантности и заботы.

«Наша задача на 2023 год — вывести порядка 100 детей в раннюю помощь и внедрить в регионе систему сертификатов на реабилитацию ребенка. Технология будет внедрена постепенно. По предварительным подсчетам, номинал будут порядка 60 тысяч на одного ребенка. Сертификат можно будет направить на авторские программы реабилитации, которые существуют и отлично себя зарекомендовали в Челябинской области. Например, на „Лыжи надежды“, которые показали свою эффективность в том числе при работе с детьми с церебральным параличом (ДЦП), и другие», — добавила Ирина Гехт.

Обучение специалистов работе с детьми с РАС в Челябинске будет проходить на базе «Звездного дождя». Для этого на улице Горького, 28 в 2023 году откроют уникальный образовательный центр с соответствующей лицензией. Сейчас в учреждении идет ремонт, завершение которого обойдется в 25 миллионов рублей. Пока же все занятия для детей, педагогов и родителей проходят на Володарского, 9а. Как проходят уроки лично оценила Ирина Текслер.

«Здесь крутая молодая квалифицированная команда. Никто кроме „Звездного дождя“ так профессионально и глобально с детьми с аутизмом не занимается. Их работа встраивается в проект по работе с детьми с РАС, развивать который поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сегодня государство в одиночку не может решать такие вопросы. Именно коммуникация, синергия правительства Челябинской области, министерств и НКО даст тот результат, запрос на который есть в обществе», — отметила Ирина Текслер.

В «Звездном дожде» с каждым ребенком занимаются минимум по четыре часа пять дней в неделю. Разработаны отдельные программы для малышей до 6 лет и для детей с 6 до 10 лет. Центр входит в тройку ведущих некоммерческих организаций, которые работают в России с детским аутизмом. Результаты его работы говорят сами за себя.

«Двухлетний Сережа занимается в программе ранней помощи три месяца. Мальчика не брали на обучение даже платные центры, так как у него полностью отсутствовали навыки коммуникации, он не мог воспринимать информацию, не отзывался на свое имя. За три месяца занятий по методикам с доказанной эффективностью он стал веселым, коммуникабельным ребенком, делает успехи в учебе. По словам педагогов, при должной поддержке Сережа сможет посещать детский сад для нормотипичных детей», — рассказала руководитель организации «Звездный дождь» Елена Жернова.

Мама еще одного подопечного — двухлетнего Степы — не узнает своего сына. Еще четыре месяца назад мальчик не отзывался на имя, даже когда его звали родители. Мальчик не общался и не играл со сверстниками, а из игрушек выбирал одну-две и только определенного цвета. Все дефициты развития даже трудно перечислить.

«Родители мальчика уже теряли надежду на то, что возможна компенсация дефицитов развития. Уже первые занятия в группе ранней помощи дали уверенность, что Степа может преодолеть трудности. Сейчас малыш стал общительным, отзывается на свое имя, практически ушла зацикленность в поведении, проснулась речь. Например, он с удовольствием имитирует звуки, которые издают животные», — добавила Елена Жернова.

Задача максимум для центра — чтобы после обучения ребенок мог посещать обычные детский сад школу. Для этого педагогов будут обучать правилам коммуникации с воспитанником с РАС во избежание так называемой «мебельной» инклюзии. Когда ребенок не принимает участие в занятиях, а просто находится в группе сверстников.

«Нужно, чтобы было больше высококлассных специалистов, которые смогут правильно работать с детьми с РАС. На этой стадии, конечно, подключится Фонд 2020, чтобы мы смогли оплатить само обучение педагогов в летней школе „Звездного дождя“ и конференцию для педагогов,которая будет проходить в Челябинске в конце года. Думаю что наши совместные усилия вознаградятся. Если сегодня Челябинская область уже входит в тройку ведущих областей по коррекции детей с РАС, то станем, наверное, самыми первыми», — резюмировала Ирина Текслер.