«Зубная фея» научит дошколят Челябинской области правильно чистить зубы

Проект реализуют уже в 25 детских садах региона

В Челябинской области в пилотном режиме реализуют уникальный в России проект по обучению детей правильной гигиене полости рта «Зубная фея». Грант губернатора на эти цели выиграла автономная некоммерческая организация «Звездный дождь». В течение учебного года малышей от 3 до 7 лет в игровой форме учат правильно чистить зубы. Эти знания дети применяют на практике в детском саду и закрепляют с родителями дома. В одном из 25 учреждений — участников проекта, детском саду № 473, сегодня, 8 сентября, побывала первый заместитель главы региона Ирина Гехт.





«„Зубная фея“ изначально создавалась центром „Звездный дождь“ для работы с детьми с особенностями в развитии, но потом оказалось, что его методики подходят для работы с обычными ребятами. Технологию подхватили прогрессивные детские сады, в одном из которых мы сейчас находимся. Результаты, если дети правильно чистят зубы, как отмечает главный детский стоматолог Челябинской области, получаем замечательные. Наша задача — распространить положительный опыт на все детские сады региона и совместно с министерством социальных отношений подключить к работе реабилитационные центры, воспитанников которых также важно учить правильной гигиене полости рта», — отметила Ирина Гехт.

В этом году курс обучающих уроков «Зубной феи» пройдут около 1600 детей Челябинска. Проект предполагает восемь обучающих занятий в игровой форме для каждой группы детского сада. Малыши будут тренироваться в правильной чистке зубов и уходе за полостью рта после каждого приема пищи, изучать полезные и вредные для здоровья зубов продукты, учиться вовремя менять зубную щетку, а также пройдут профилактический стоматологический осмотр.





Также в расписание дня всех групп детского сада включат обязательную чистку зубов после обеда перед дневным сном. Это позволит сохранить здоровье и впоследствии обходиться на приеме у стоматолога лишь гигиеническими процедурами.

Дополнительно будет проведена работа с родителями для закрепления результатов в домашних условиях.

«Дополнительная подготовка повысит шансы на успешное прохождение детьми стоматологических осмотров и лечения. В целом проект позволит расширить работу по внедрению программы профилактической стоматологии детям дошкольного возраста и отработать систему психолого-педагогической подготовки ребенка к лечению без применения общего наркоза», — говорит директор центра помощи детям «Звездный дождь».





Занятия для малышей проводит куратор программы профилактической стоматологии Виктория Соколова. Дети встречают ее радостными криками: «Зубная фея! Фея!» — и бегут навстречу.

«Детский сад № 473 стал одной из трех первых пилотных площадок, с которых мы и начинали наш проект. Занятия здесь продолжаются. Несмотря на то, что мы уже отпустили их в свободное плавание, детки здесь продолжают чистить зубы, педагоги — разрабатывать дополнительные игры для ребят, чтобы поддержать интерес. Дети после занятий рассказывают родителям про вредные и полезные продукты для здоровья зубов, сами напоминают родителям о необходимости замены зубной щетки по истечении трех месяцев и в целом дисциплинируют уже своим примером взрослых»,— рассказывает Виктория Соколова.





Зубная фея не запрещает есть шоколад, но учит после употребления сладкого сразу чистить зубы или, как минимум, прополоскать рот, если возможности воспользоваться щеткой и пастой нет. А еще честно расскажет, какие инструменты есть в арсенале врача.

«Долго думали, стоит ли говорить, что для анестезии ставят укол. Практика показала, что для детей с особенностями в развитии это делать необходимо. Они честность воспринимают хорошо. Для обычных ребят тоже важно знать, что у врача есть такие медицинские инструменты и нужно при их использовании чуть-чуть потерпеть. Эта информация не отталкивает ребят от стоматологов, а, наоборот, сближает», — продолжает Елена Жернова.

Главный внештатный детский стоматолог Минздрава Челябинской области Юлия Лыскова подтверждает, что «Зубная фея» помогает сблизить врача и ребенка, заниматься своевременной профилактикой.





«Кариес — это заболевание, которое, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наилучшим образом подвергается профилактике. Есть страны, в которых его нет. Из них специалисты едут к нам, чтобы посмотреть на больные зубы. Доказано, что, если мы научим детей правильной гигиене полости рта, риск кариеса снизится на 75%», — отметила Юлия Лыскова.





Врач также привела неутешительные цифры статистики. ВОЗ прогнозировала, что к 2020 году у 80% шестилетних детей будут здоровые зубы. Но на сегодняшний день в России, по словам Юлии Лысковой, у ровно такого же количества малышей уже есть кариес.

«Это очень актуальная проблема на сегодняшний день. Думать, что справится с ней только лечение зубов — в корне неправильно. Нужна профилактика: чистить зубы нужно хотя бы утром после завтрака и вечером перед сном», — добавила Юлия Лыскова.

В других регионах проблему решают разовыми выходами стоматологов в детские сады и школы с тематическими занятиями. Уникальность «Зубной феи» в Челябинской области — в системности проекта и комплексной работе педагогов, родителей и врачей.

К реализации проекта уже подключилось региональное министерство образования и науки. В настоящее время рабочая группа собирает заявки от детских садов, готовых работать с применением методик «Зубной феи».