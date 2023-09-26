В городах Челябинской области официально стартует отопительный сезон

Где на этой неделе начнут подключать многоквартирные дома

На этой неделе в ряде городов Челябинской области официально стартует отопительный сезон. К теплу начнут подключать в том числе многоквартирные дома, передает ИА «Первое областное».

В Златоусте отопительный сезон официально стартует со среды, 27 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Максим Пекарский. По его словам, этот процесс занимает некоторое время и многое зависит от работы управляющих компаний.

«Если спустя два-три дня в квартирах по-прежнему будут холодные батареи, необходимо обратиться в свою УК, которая обслуживает ваш дом»,— уточнил Максим Пекарский.

Судя по погодным сервисам, в ближайшие дни температура воздуха в городе будет около +10 градусов. Предстоящей ночью температура опустится до −5 градусов.

С сегодняшнего дня, 26 сентября, тепло в домах постепенно начнет появляться у жителей Катав-Ивановска. Сначала запустят «Центральную» котельную, 27 сентября — котельную «Школа-интернат», 2 октября — котельные «Солоцкая», «Жилпоселок», «Запрудовка», «Спорткомплекс» и «ЦРБ».

В Катав-Ивановске в ближайшие дни также ожидается плюс 10—12 градусов. Ночные температуры будут опускаться до +1 градуса.

С 27 сентября отопительный сезон начнется в Кыштыме. В мэрии обратили внимание жителей на то, что запускать дома будут по графику, согласованному с ресурсоснабжающими организациями. Тепло во всех жилых домах и других объектах должно появиться в течение 10 дней.

В Кыштыме в ближайшие дни температура воздуха опустится до +14 градусов.

В Коркино включать отопление в жилых домах начали с понедельника, 25 сентября. Как ранее сообщали в мэрии, полностью система будет запущена к концу недели.

В Челябинске среднесуточные температуры пока не опускаются ниже +8 градусов, поэтому запуск отопления отложен на более поздний срок.

Отметим, что социальные объекты в большинстве городов и районов уже отапливаются. В Челябинске детские сады, школы и больницы подключают по заявкам.