В 21 муниципалитете Челябинской области начался отопительный сезон

Батареи в домах включил пока только один район

Несмотря на продолжающееся бабье лето, в 20 муниципалитетах Челябинской области уже начали подавать тепло в социальные учреждения: школы, детсады и больницы. В одном районе, Кусинском, батареи включили также в жилых домах. Такие данные сегодня, 19 сентября, в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) озвучил глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе.

По словам министра, готовность Челябинской области к зиме составляет на сегодня 99%.

«Завершены ремонты всех котельных. Продолжаются работы на некоторых сетях теплоснабжения и водоснабжения», — уточнил Элбакидзе.

Напомним, что на минувшей неделе губернатор Алексей Текслер обсудил с главами территорий готовность региона к отопительному сезону. На тот момент средняя готовность городов и районов к подаче тепла составляла почти 98% — выше, чем в прошлом году. В то же время 15 муниципалитетов входят в зиму с ростом задолженности коммунальных предприятий перед ресурсоснабжающими организациями.