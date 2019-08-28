В гибели срочника из Магнитогорска обвинили командира его взвода

Тело солдата обнаружили близ воинской части 30 марта.

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По делу гибели срочника из Челябинской области в военной части в Уссурийске предъявлено обвинение командиру взвода. Тело Станислава Куземы обнаружили в лесу 30 марта с травмами, которые он нанес себе сам. Сослуживцы дали показания против командира взвода, в котором проходил службу южноуралец.

Офицеру было предъявлено обвинение по двум статьям: «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» и «Доведение лица до самоубийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.

Добиться правды в этом деле семье погибшего парня помогает аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

«Аппарат уполномоченного по правам человека поддерживает связь с семьей погибшего солдата. В данный момент его матери не требуется помощь, она только начала знакомиться с уголовным делом. Как только назначат дату суда, мы будем принимать активное участие, чтобы довести это дело до конца и добиться правды», — сообщили сайту «Первый областной» в аппарате Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

По версии следствия, командир взвода довел магнитогорца до самоубийства, взваливая на него много работы и избивая.

«Последние слова, которые офицер сказал Стасу: "Готовь себе гроб". После этого сын пропал, и нашли его только на следующее утро 30 марта. Были проведены посмертные экспертизы, они доказали прямую связь между действиями офицерского состава и гибелью Стаса. Командир не давал ему спать, кушать, заставлял делать свою работу. Он довел Стаса до самоубийства, у сына не было никаких мотивов», — сообщила изданию «Магсити74» мать Станислава Светлана Латюк.

Напомним, что трагедия произошла 30 марта. Тело молодого парня, с признаками смертельных травм, нанесенных себе самостоятельно, обнаружили в лесу близ военной части в Уссурийске. За пару дней до этой даты с ним разговаривала мать, но никаких признаков, что у ее ребенка что-то не так, она не заметила. 29 марта молодой человек пропал из военной части и был обнаружен на следующий день.

Издание «Магсити74» также сообщает, что в причастности к трагедии подозревают еще одного офицера, который мог знать об издевательствах. В отношении него продолжается расследование.