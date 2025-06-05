В Челябинской области на развитие сельских территорий направят почти полмиллиарда рублей

По поручению губернатора объем поддержки соцпроектов на селе увеличен в 2,5 раза

В числе приоритетов развития Челябинской области губернатор Алексей Текслер назвал развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Об увеличении объемов финансирования, направляемых на развитие сельских территорий, глава региона сообщил сегодня, 5 июня, в своем обращении к депутатам Законодательного собрания региона.

«В течение последних трех лет наша область стабильно собирает более 2 миллионов тонн зерна. Такое редко случалось в советское время и не было в современную историю нашего региона. В прошлом году поставили новый рекорд, собрав почти 2,3 миллиона тонн зерна, а также достигли рекордно высоких показателей по сбору пшеницы твердых сортов, масличных культур, гречихи. По пшенице твердых сортов наш регион уверенно занимает второе место в стране. Это позволяет нам обеспечивать сырьем наши перерабатывающие предприятия», — отметил глава региона.

Использование современных технологий, рост урожайности, улучшение качества жизни на селе — все это актуальные задачи. В этом году сохранятся объемы финансирования, направляемые на поддержку аграрно-промышленного комплекса региона. Кроме того, особое внимание будет уделено развитию социальной сферы на селе.

«По программе „Комплексное развитие сельских территорий“ мы увеличили объем финансирования социальных проектов сельской местности в текущем году более чем в 2,5 раза, до почти полумиллиарда рублей. И, коллеги, хочу сейчас обратиться к главам сельских муниципальных образований, конечно, к Минсельхозу. Коллеги, это очень востребованная программа, но вы знаете условия, там нужно своевременно готовить проекты и привлекать инвесторов со стороны сельхозпредприятий. Тогда эффект будет максимальный», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам главы региона, в развитии социальной сферы на селе на Южном Урале потенциал есть, и нужно в ближайшее время постараться его реализовать.