В селе Челябинской области досуговый центр оборудовали новым зрительным залом

Губернатор Алексей Текслер оценил качество ремонта

Село Каратабан Еткульского района 26 июля отмечает 281‑й день рождения. К празднику культурно-досуговый центр южноуральского села получил новый зрительный зал, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Культурная жизнь села с 2019 года проходит в бывшем здании переоборудованной котельной. Здесь занимаются 17 творческих коллективов, в которые входят почти 200 человек. Работают кружки, расположена библиотека.

В апреле 2025 года представитель инициативной группы Анастасия Трофимова побывала на личном приеме губернатора и попросила помочь с ремонтом помещения для большого зрительного зала. До этого мероприятия для 1500 человек проводили в малом зале. И уже через несколько месяцев после ремонта центр принимает гостей в новом зрительном зале.

«Досуговый центр — это место притяжения. Он пользуется большой популярностью, как и среди взрослого населения, и у малышей. И поэтому, конечно, открытие зрительного зала, тем более открытие ко дню рождения нашего села, — это очень такой весомый и большой подарок», — отмечает директор культурно-досугового центра Ольга Силиян.

Обновленный Дом культуры успел оценить губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Здорово, что благодаря инициативным жителям получилась такая площадка. Уверен, она будет пользоваться спросом», — отметил глава региона.