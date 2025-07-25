В Еткуле завершается капитальный ремонт лечебного корпуса районной больницы

После реконструкции появятся новые отделения

В селе Еткуль Челябинской области завершается модернизация районной больницы, которая началась в 2019 году. Подрядчику осталось завезти мебель и оборудование, в августе готовность объекта будет 100%. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С начала ремонта здесь заменили инженерные сети, систему безопасности, лифты, модернизировали помещения роддома для размещения детского отделения. В этом году полностью отремонтированы два этажа, где расположены отделения хирургии и терапии. Почти все врачебные и медицинские должности уже найдены, в больнице осталось 16 вакансий для врачей и пять — для среднего медперсонала.

Губернатор пообщался с подрядчиком и убедился, что работы действительно близки к завершению.

«Районная больница — большой знаковый объект для района. Здесь же, благодаря новому современному оборудованию, технике и врачам, будут делать, в том числе, операции с помощью малоинвазивной технологии. Это абсолютно современный метод лечения, который позволяет быстрее и качественнее решать проблемы со здоровьем людей», — рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что нужно привлекать в сельские больницы медперсонал и оснащать соцучреждения передовым оборудованием, чтобы жители населенных пунктов могли получать всю необходимую помощь на местах.