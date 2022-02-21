В Еманжелинском районе выбрали подрядчика по отлову бездомных животных

Этим займется ООО «Наш дом»

21 февраля в Еманжелинске заключили муниципальный контракт по отлову бездомных собак. Подрядчиком выбрали ООО «Наш дом», сообщили в администрации района.

Заявки на отлов принимаются по телефону 9-23-46, 2-18-22, телефон горячей линии 20-200.

«Предусматривается отлов животных без владельцев, их содержание в приюте 21 день (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация) и возврат на прежнее место их обитания. Негативное воздействие на животных предусматривает меры юридической ответственности», — сообщили в пресс-службе администрации Еманжелинского района.

Жители Челябинска продолжают жаловаться на безнадзорных животных, которые бродят по городским улицам и представляют опасность для населения. Как сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города и руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов, количество заявок на их отлов на прошедшей неделе заметно увеличилось. Замглавы мэра по городскому хозяйству Александр Астахов уточнил, что за прошедшую неделю отловили 32 животных.

Напомним, после череды нападений министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера подготовило список инициатив по изменению федерального закона о гуманном обращении с животными.

В начале года администрация Челябинска подвела итоги аукциона на содержание и уход за бездомными животными в 2022 году. Победителем признали ООО «Наш дом», связанное с одноименным приютом. Организация получила 6,6 миллиона рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в село Большие Харлуши и посмотрел, как сейчас содержатся животные приемника.

