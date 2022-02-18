Минсельхоз Челябинской области предложил регулировать популяции бродячих собак

Численность животных на территориях с холодными зимами нужно ставить на особый контроль

Министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера подготовило список инициатив по изменению федерального закона о гуманном обращении животными. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

По словам министра, закон несовершенен и принят без учета климатических особенностей и видовых особенностей поведения животных в экстремальных условиях.

«Собаки и кошки рассматриваются законом одинаково, хотя собаки намного опаснее. Это стайные животные. Даже стерилизованные собаки, которых возвращают в прежнюю среду, сбиваются в стаи. Это очень большая опасность. Закон должен соблюдать баланс, гуманное отношение к животным не должно быть причиной пренебрегать безопасностью людей. И запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс», — сообщил Алексей Кобылин.

По поручению губернатора министерство подготовило ряд мер и предложило регулировать популяции бродячих собак, особенно на территориях с суровыми зимами.

Накануне всю Челябинскую область потрясла трагедия в Коркино. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы. Об этом Первому областному информагентству рассказали брат и мама пострадавшей.



По факту нападения на девочку СК возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

17 февраля в Коркино две подрядные организации вышли на отлов собак. Один из подрядчиков поймал пять нечипированных особей. Другой — отловил псов возле того места, где накануне пострадала 11-летняя девочка.



Согласно закону, чипированные собаки, напавшие на людей, отправляются в приют на пожизненное содержание.



Случаи нападения агрессивных собак на челябинцев — не редкость. В начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.