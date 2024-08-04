Пострадавшим от паводка жителям Еманжелинского района сделают скидки на товары первой необходимости

Такое поручение дал губернатор

В Еманжелинском районе Челябинской области предприниматели и сетевые магазины сделают скидки пострадавшим от паводка на предметы первой необходимости. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе администрации района.

«Проработан вопрос по предоставлению сетевыми магазинами, местными предпринимателями скидок на товары первой необходимости для пострадавших. „Магнит“ совместно с фондом „Русь“ под представительством Ирины Текслер формируют продуктовые наборы с товарами первой необходимости для раздачи пострадавшим жителям затопленных территорий. Многие предприниматели района отозвались организовать на период ЧС скидки для жителей по товарам первой необходимости»,— сообщили в мэрии.

Список магазинов, которые готовы делать скидки пострадавшим от паводка, разместят на сайте администрации 5 августа.

Уровень воды в районе продолжает снижаться. За минувшие сутки он снизился на 50 сантиметров. В откачке задействовано более 30 помп, 10 из которых району выделил губернатор Алексей Текслер, и пять пушек для просушки домов. С некоторых улиц вода полностью ушла.

Особое внимание глава района Евгений Светлов уделяет работе по выплатам пострадавшим. Он поручил профильным службам четко объяснять, какие выплаты положены в случае порчи вещей первой необходимости, а также поручил комиссиям быстро и тщательно осматривать каждое жилье и оперативно подготавливать документы для оказания людям материальной помощи.

Кроме того, в районе продолжают дезинфекцию территорий.

Евгений Светлов ежедневно объезжает пострадавших от паводка, выясняет ситуацию и их потребности.