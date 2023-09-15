Алексей Текслер поручил ликвидировать незаконную свалку под Челябинском и наказать виновных

Строительные отходы в поселок Батуринский свозили самосвалами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил комиссию на место незаконной свалки в Еманжелинском районе. 15 сентября он увидел сообщение от регионального отделения Народного фронта о росте стихийной свалки, куда строительные отходы свозят самосвалами. Глава региона распорядился начать уборку территории сегодня же, найти и наказать виновных. На место будут привлечены и надзорные органы, сообщил Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Региональное отделение Народного фронта сегодня утром опубликовало информацию о настоящем стихийном бедствии в поселке Батуринском Еманжелинского района. На территории в несколько десятков гектаров разместились строительные отходы, бытовой мусор, покрышки, лом ЖБИ. Общественники сообщили также, что мусор везут большегрузами, а жидкие отходы сливают в ближайший водоем.

«Стоит отметить, что администрация Еманжелинского района осведомлена о существовании данной свалки, но никаких мер не принимает по сей день», — сообщили в Народном фронте.

Зато на ситуацию незамедлительно отреагировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мне непонятно, почему бездействовали районные власти, почему не было должной реакции от министерства экологии, других ответственных служб. В этом году уделил уборке особое внимание, поручил убрать больше 200 несанкционированных свалок по области. Но эту, конкретную, никто даже не обозначил в качестве проблемной», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Алексей Текслер пояснил, что вместе с комиссией на место привлечены и надзорные органы. Уборка свалки в Батуринском будет начата сегодня, вопрос находится на личном контроле губернатора.

«Разберемся, кто допустил такую ситуацию. Виновные понесут наказание»,— сообщил Алексей Текслер.

Напомним, в начале этого года Алексей Текслер запустил по всей области масштабный партийный проект «Генеральная уборка 74». Депутаты всех уровней взяли на контроль не только ликвидацию несакционированных свалок, но и следят за тем, чтобы на их месте не возникали новые. Только в 2022 году по области расчистили более 500 свалок. В этом году уборка продолжается. На аппаратном совещании в правительстве региона губернатор 13 сентября поручил всем главам расчистить свалки до 1 ноября.