В Челябинской области будут следить за качеством питьевой воды во время паводка

Жители региона должны иметь доступ к своим домам и соцучреждениям

В Челябинской области продолжают готовиться к паводковому периоду. Глава региона Алексей Текслер на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области подчеркнул, что у людей должен быть свободный доступ и к своим домам, и к соцучреждениям. Он также отметил, что нужно уделить внимание качеству питьевой воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Алексей Текслер провел совещание с представителями региональных и федеральных ведомств и с главами муниципалитетов. В этом году зима была особенно снежной. И основная задача во время паводка — снизить риск подтопления и затопления территорий.

«Необходимо обеспечить пропуск талых и паводковых вод через русла рек, водопропускные сооружения, ливневую канализацию. Необходимо продолжить чистить дороги, вывозить снег, в том числе с дворовых территорий. Не забываем приводить в порядок водопропускные сооружения, в том числе в частном секторе. Люди должны иметь свободный доступ к своим домам, социальным учреждениям, а также к магазинам и другим объектам инфраструктуры», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он поручил министерству общественной безопасности и руководителям муниципалитетов контролировать работы по подрыву льда на реках. Это одна из эффективных мер по борьбе с паводком.

Алексей Текслер напомнил о том, что важно обеспечить безопасность гидротехнических сооружений. Нужно максимально наполнить водохранилища для питьевых, хозяйственных и рекреационных нужд. Особое внимание необходимо уделить качеству питьевой воды.

«Прошу уделить особое внимание балансу сработки и притока воды в Шершневском водохранилище. Поручаю администрациям Челябинска и Сосновского муниципального района обеспечить бесперебойную работу водоснабжающих организаций», — сказал губернатор.

Напомним, в Челябинской области к паводку начали готовиться с приходом весны. Пик половодья на большинстве рек ожидается с 5 по 15 апреля. Для ослабления льда на реках с начала марта его начали засыпать почвой. Эти работы проведут на восьми водоемах до середины апреля.

На реках также приступили к подрывам льда. Это поможет снизить риск подтопления жилого сектора.