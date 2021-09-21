В детскую поликлинику Копейска доставили новый электроэнцефалограф

Современное оборудование уже работает в полном объеме

В детской поликлинике Копейска появился современный электроэнцефалограф российского производства. Новейшее оборудование позволит проводить диагностику более качественно, а значит, быстрее ставить точный диагноз, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области со ссылкой на газету «Копейский рабочий».

Аппарат стоимостью 1,7 миллиона рублей приобрели для больницы на средства, выделенные из областного бюджета. Врач функциональной диагностики перед тем, как начать работать на новом оборудовании, прошла специальное обучение. Первые две недели его тестировали, сейчас аппарат уже работает в полном объеме. Ежедневно электроэнцефалографию на нем проходят до восьми юных пациентов.

По словам сотрудников больницы, современный электроэнцефалограф — аппарат необходимый: с его помощью можно быстро и точно выявить ранние судорожные состояния, эпилепсию и другие заболевания и начать лечение.

Напомним, ранее в районную больницу Катав-Ивановска поступили новые маммографы и рентгеновские аппараты, общая стоимость которых составила около 77 миллионов рублей.

В главную больницу Нагайбакского района, расположенную в селе Фершампенуаз, доставили новое оборудование для физиотерапевтического кабинета. Теперь в распоряжении врачей современное оборудование для ультразвуковой терапии, диадинамотерапии и гальванизации, кварцевые облучатели, современные ингаляторы и аппарат для физиотерапии и косметических процедур — дарсонваль.

Новое оборудование доставили и в районную Кусинскую больницу. Современные диагностические аппараты появились в кабинетах отоларинголога, офтальмолога, гинеколога, хирургического и терапевтического отделений.