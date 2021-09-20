Районная больница Катав-Ивановска получила современную технику на 77 миллионов рублей

Это маммографы и рентгеновские аппараты

В рамках программы «Модернизация первичного звена» в районную больницу Катав-Ивановска поступила новая техника, сообщает в понедельник, 20 сентября, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Больница получила два цифровых маммографа, два передвижных рентгеновских аппарата, стационарный рентген, телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс и цифровой стационарный рентген. Стоимость нового оборудования превышает 77,5 миллиона рублей.

«Впервые мы видим такое обновление. Это огромный шаг вперед в диагностике заболеваний и лечении. Врачи очень рады, теперь они работают на современных и сверхточных цифровых аппаратах, а наши пациенты получают оперативное, комфортное заключение», — делится эмоциями и. о. главврача районной больницы Катав-Ивановска Елена Шильцына.

Суперсовременная техника предназначена для больниц Катав-Ивановска и поликлиники Юрюзани.