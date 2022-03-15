В день отключения «Инстаграма» в России колоссально выросла аудитория ВК и «Одноклассников»

Пользователи соцсетей вселенной Meta активно переходят на отечественные аналоги

За первые сутки блокировки аудитория российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» показала небывалый рост. Так, дневное количество пользователей ВК выросло на 4 миллиона человек, пишут маркетологи vk.company.

«На платформу активно приходят новые пользователи — более чем в 4 раза увеличилось количество регистраций. В соцсети люди находят старых знакомых и новых собеседников: на 250% выросло число новых дружб, каждый день пользователи стали добавляться в друзья на десятки миллионов раз чаще», — добавили в пресс-службе компании.

Теперь во «ВКонтакте» заходят более 50 миллионов человек в день, что стало новым российским рекордом. Как следствие, растут просмотры видео, новостных лент и постов. Перешли в ВК и блогеры, которые активно начали делиться своим мнением и комментариями о публикациях.

Значительный рост был зафиксирован и на «Одноклассниках». «Списанная» многими пользователями соцсеть запустила дополнительные возможности для новичков и для авторизации.

«С начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%. Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, слушают музыку и добавляют друзей. Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети — более чем на 40%»,— рассказали в vk.company.

В планах и дальнейшее развитие площадки, в том числе внедрение QR-кодов для быстрого входа.

Настроения завсегдатаев Инстаграма и Фейсбука разделились. После блокировки социальные сети заполонили видео от блогеров, которые лили слезы о потерянных времени, возможностях и деньгах. Но есть среди них и те, кто в уходе того же Инстаграма, напротив, увидел новые возможности. К примеру, челябинский блогер Дарья Скалина, несмотря на то, что именно эта площадка принесла ей популярность, не стала оплакивать блокировку. Девушка поделилась с читателями Первого областного информационного агентства тремя весомыми аргументами в пользу своего мнения.

Напомним, в ночь на 14 марта в России был заблокирован Инстаграм. По требованию Генпрокуратуры РФ соцсеть была официально внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Причиной стала политика компании Meta Platforms Inc, которая приняла беспрецедентное решение, разрешив размещение в Фейсбуке и Инстаграме информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.