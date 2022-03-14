3 аргумента от челябинского блогера, почему пора перестать оплакивать Инстаграм

В популярной соцсети у Дарьи Скалиной было почти 45 тысяч подписчиков

Челябинский блогер Дарья Скалина рассказала, почему не жалеет Инстаграм, хотя именно эта соцсеть принесла ей популярность. Информационному агентству «Первое областное» сегодня, в день закрытия Инстаграма в России, она рассказала свою историю и аргументировала, почему нет повода унывать.

1. Кризис — это всегда возможность «стартануть»

Мой рост в Инстаграме как блогера начался в период пандемии. У меня была обычная страница, где я делилась своим личным, рассказывала, как вести бизнес, делилась своими своими наблюдениями в дизайне. В то время, три года назад казалось, что мы переживаем самый настоящий кризис, у меня произошел рост подписчиков. Оказалось, что формат онлайн к тому моменту достаточно вырос, и то, что я транслирую интересно аудитории. К сегодняшнему дню у меня было более 45 тысяч подписчиков. И даже сегодня по какой-то причине с домашнего Wi-Fi сеть работает и аудитория меня неплохо смотрит. Так, что кризисом меня не напугать. Я смотрю на все это оптимистично: если в прошлый раз в период большого кризиса так получилось «стартануть», найти какую-то новую ветку развития, то и в этот раз, возможно, тоже эта история для того, чтобы начать и попробовать что-то новое. Например, сейчас часть аудитории у меня вполне хорошо перетекла в Телеграм. Там 4 тысячи человек сейчас активно общаются. Вот поэтому я думаю, это всегда история про что-то новое.



2. Сейчас самое время обучиться новому

В Инстаграме у меня был свой информационный продукт — я вела курсы, как расти в Инстаграме. И сейчас, несмотря на то, что Инстаграму конец, у меня наоборот поднялся спрос на этот курс. Люди просят и понимают, что сейчас самое время обучиться чему-то новому, запустить свое направление или получить новую профессию. В конце-концов визуал присутствует и во «ВКонтакте», и в Телеграм. И научиться правильно делать привлекательные страницы на этих площадках — это тоже про вложение в бизнес и блогерство.









3. Мы дошли до точки в Инстаграме

Мне не страшно, потому что кажется, что там мы уже дошли до точки. Там стало очень много продаж, хвастовства и неправды. Раньше это была какая-то такая камерная соцсеть для того, чтобы сохранить и запомнить приятные моменты, эмоции. В последнее время стало много продаж, таргета и манипуляции сознанием. Мне кажется, это привело к тому, к чему привело.



