Instagram признан в России запрещенной соцсетью

Теперь на территории РФ ограничен доступ к ресурсам Facebook, Twitter и Instagram

Соцсеть Instagram по требованию Генпрокуратуры РФ официально внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Блокировка сервиса завершилась в ночь на 14 марта, сообщает пресс-служба РКН.



«Как известно, 11 марта компания Meta Platforms Inc. приняла беспрецедентное решение, разрешив в своих социальных сетях Facebook и Instagram размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети», — заявили в Роскомнадзоре.

Напомним, до 14 марта активным российским пользователям Instagram дали время, чтобы перенести скопившиеся в аккаунтах фото- и видеоматериалы на другие платформы. Доступ к Facebook ограничен в России еще 4 марта.

Генеральная прокуратура РФ также через суд пытается признать компанию Meta, официального владельца Instagram и Facebook, экстремистской организацией.

Следственный комитет РФ уже возбудил в отношении сотрудников Meta уголовное дело по фактам публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и содействию террористической деятельности (статьи 280 и 205.1 УК РФ).