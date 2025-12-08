Южноуральцев предупредили о снегопадах, гололедице и резком похолодании 8 декабря

Объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

Сегодня, 8 декабря, волновой циклон принесет в Челябинскую область сильные осадки, а опускающийся на регион арктический антициклон обеспечит понижение температуры. Особенно заметно похолодает в северных районах, сообщили в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около −9°С с дальнейшим понижением к вечеру. Снег. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

В Магнитогорске тоже минус, но не сильный — до 4°С. К вечеру похолодает максимум до −10. Ветер южный, 3 метра в секунду.

В Миассе сегодня ниже −10°С и снег.

В Златоусте дневная температура составит −12°С. К вечеру осадки прекратятся. Ветер восточного направления, 4 метра в секунду.

В Трехгорном столбики термометров зафиксируются на −5°С. Но температура также продолжит падать. Утром пройдет сильный снег. Ветер северо-западный, слабый.

В Верхнем Уфалее и Снежинске будет заметно холоднее — около −14°С.

В Карталах и Бредах пройдет умеренный снег. Ожидается около −3°С. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −3 до −8°С, на севере области — до −13°С и ниже. Осадки синоптики Челябинского Гидрометцентра прогнозируют от слабых до сильных. Гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В областной ГАИ автомобилистов призвали быть предельно осторожными и по возможности отложить поездки.