На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где поставить прививку можно в ближайшие выходные, 31 июля и 1 августа.

Челябинск

31 июля 

ТРК «Алмаз» 

10:00—14:00 

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»  

10:00—15:00

ТК «Кольцо» 

12:00—18:00 

ТРК «Куба» 

10:00—13:00 

ТК «КС» 

12:00—15:00 

ТРК «Родник» 

10:00—16:00 

ТРК «Космос» 

12:00—16:00 

СНТ «Медик» 

10:00—12:00 

1 августа

ТРК «Алмаз» 

10:00—14:00 

ТРК «Кольцо» 

12:00—17:00 

ТРК «Фокус» 

11:00—16:00 

ТРК «Родник» 

10:00—16:00 

Магнитогорск 

31 июля 

Парк «У Вечного огня» 

11:00—14:00 

ТРК «Гостиный двор» 

11:00—15:00 

ТРК «Континент» 

11:00—15:00 

1 августа 

ТРК «Семейный парк» 

11:00—15:00 

Миасс 

31 июля и 1 августа 

ТРК «Слон» 

11:00—15:00 

Златоуст 

31 июля и 1 августа 

ТРК «Тарелка» 

12:00—17:00 

п. Тимирязевский 

31 июля 

Сельскохозяйственная выставка «День поля» 

10:00—18:00 

Чебаркуль 

31 июля и 1 августа 

Колхозный рынок 

9:00—12:00 

Минирынок 

12:00—15:00 

Кыштым 

31 июля и 1 августа 

ТЦ «Радуга» 

10:00—14:00 

Пласт 

31 июля 

ТК «Раздолье» 

9:00—13:00 

1 августа 

ТК «Карат» 

8:00—12:00 

Сатка 

31 июля 

п. Межевой

магазин «Пятерочка» 

9:00—13:00 

п. Малая Запань, ФАП 

9:00—11:00 

Поликлиники Саткинского МР 

9:00—13:00 

1 августа 

Поликлиники Саткинского МР 

9:00—13:00 

Копейск 

31 июля 

ТК «Слава» 

10:00—13:00 

Троицк 

31 июля 

Бассейн 

10:00—14:00 

Коркино 

31 июля 

Городской рынок 8:30—11:30 

1 августа 

ТК «Шахтер» 

10:00—13:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122». 

На этой неделе в Челябинскую область пришла первая партия вакцины «Спутник Лайт». В отличие от других препаратов этот можно вводить однократно. Ирина Гехт полагает, что новая вакцина поможет замотивировать на вакцинацию молодежь до 25 лет. В этой возрастной категории много студентов, и с началом сентября они могут стать активными переносчиками коронавируса.

Также «Спутник Лайт», по словам Гехт, будут применять для ревакцинации уже привитых южноуральцев и для вакцинации переболевших.