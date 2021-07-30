Где в Челябинской области поставить прививку от коронавируса в выходные: полный перечень адресов

На этой неделе в Челябинскую область пришла первая партия вакцины «Спутник Лайт»

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где поставить прививку можно в ближайшие выходные, 31 июля и 1 августа.

Челябинск

31 июля

ТРК «Алмаз»

10:00—14:00

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»

10:00—15:00

ТК «Кольцо»

12:00—18:00

ТРК «Куба»

10:00—13:00

ТК «КС»

12:00—15:00

ТРК «Родник»

10:00—16:00

ТРК «Космос»

12:00—16:00

СНТ «Медик»

10:00—12:00

1 августа

ТРК «Алмаз»

10:00—14:00

ТРК «Кольцо»

12:00—17:00

ТРК «Фокус»

11:00—16:00

ТРК «Родник»

10:00—16:00

Магнитогорск

31 июля



Парк «У Вечного огня»

11:00—14:00

ТРК «Гостиный двор»

11:00—15:00

ТРК «Континент»

11:00—15:00

1 августа

ТРК «Семейный парк»

11:00—15:00

Миасс

31 июля и 1 августа

ТРК «Слон»

11:00—15:00

Златоуст

31 июля и 1 августа

ТРК «Тарелка»

12:00—17:00

п. Тимирязевский

31 июля

Сельскохозяйственная выставка «День поля»

10:00—18:00

Чебаркуль

31 июля и 1 августа

Колхозный рынок

9:00—12:00

Минирынок

12:00—15:00

Кыштым

31 июля и 1 августа

ТЦ «Радуга»

10:00—14:00

Пласт

31 июля

ТК «Раздолье»

9:00—13:00

1 августа

ТК «Карат»

8:00—12:00

Сатка

31 июля

п. Межевой

магазин «Пятерочка»

9:00—13:00

п. Малая Запань, ФАП

9:00—11:00

Поликлиники Саткинского МР

9:00—13:00

1 августа

Поликлиники Саткинского МР

9:00—13:00

Копейск

31 июля

ТК «Слава»

10:00—13:00

Троицк

31 июля

Бассейн

10:00—14:00

Коркино

31 июля

Городской рынок 8:30—11:30

1 августа

ТК «Шахтер»

10:00—13:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122».

На этой неделе в Челябинскую область пришла первая партия вакцины «Спутник Лайт». В отличие от других препаратов этот можно вводить однократно. Ирина Гехт полагает, что новая вакцина поможет замотивировать на вакцинацию молодежь до 25 лет. В этой возрастной категории много студентов, и с началом сентября они могут стать активными переносчиками коронавируса.

Также «Спутник Лайт», по словам Гехт, будут применять для ревакцинации уже привитых южноуральцев и для вакцинации переболевших.