На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где поставить прививку можно в ближайшие выходные, 31 июля и 1 августа.
Челябинск
31 июля
ТРК «Алмаз»
10:00—14:00
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»
10:00—15:00
ТК «Кольцо»
12:00—18:00
ТРК «Куба»
10:00—13:00
ТК «КС»
12:00—15:00
ТРК «Родник»
10:00—16:00
ТРК «Космос»
12:00—16:00
СНТ «Медик»
10:00—12:00
1 августа
ТРК «Алмаз»
10:00—14:00
ТРК «Кольцо»
12:00—17:00
ТРК «Фокус»
11:00—16:00
ТРК «Родник»
10:00—16:00
Магнитогорск
31 июля
Парк «У Вечного огня»
11:00—14:00
ТРК «Гостиный двор»
11:00—15:00
ТРК «Континент»
11:00—15:00
1 августа
ТРК «Семейный парк»
11:00—15:00
Миасс
31 июля и 1 августа
ТРК «Слон»
11:00—15:00
Златоуст
31 июля и 1 августа
ТРК «Тарелка»
12:00—17:00
п. Тимирязевский
31 июля
Сельскохозяйственная выставка «День поля»
10:00—18:00
Чебаркуль
31 июля и 1 августа
Колхозный рынок
9:00—12:00
Минирынок
12:00—15:00
Кыштым
31 июля и 1 августа
ТЦ «Радуга»
10:00—14:00
Пласт
31 июля
ТК «Раздолье»
9:00—13:00
1 августа
ТК «Карат»
8:00—12:00
Сатка
31 июля
п. Межевой
магазин «Пятерочка»
9:00—13:00
п. Малая Запань, ФАП
9:00—11:00
Поликлиники Саткинского МР
9:00—13:00
1 августа
Поликлиники Саткинского МР
9:00—13:00
Копейск
31 июля
ТК «Слава»
10:00—13:00
Троицк
31 июля
Бассейн
10:00—14:00
Коркино
31 июля
Городской рынок 8:30—11:30
1 августа
ТК «Шахтер»
10:00—13:00
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.
Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122».
На этой неделе в Челябинскую область пришла первая партия вакцины «Спутник Лайт». В отличие от других препаратов этот можно вводить однократно. Ирина Гехт полагает, что новая вакцина поможет замотивировать на вакцинацию молодежь до 25 лет. В этой возрастной категории много студентов, и с началом сентября они могут стать активными переносчиками коронавируса.
Также «Спутник Лайт», по словам Гехт, будут применять для ревакцинации уже привитых южноуральцев и для вакцинации переболевших.