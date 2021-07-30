Еще 338 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 30 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 124 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 338 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 74 тысячи 622 человека. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 29 июля, скончались 16 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3397 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 5346 человек. С начала пандемии болезнь победили 65 844 южноуральца. Во вторник из ковидных больниц выписали 255 пациентов.

Напомним, власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где можно поставить прививку в ближайшие выходные, 31 июля и 1 августа.