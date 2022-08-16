В Челябинскую область хлынули астраханские арбузы

Разбираемся, откуда еще везут на Южный Урал сезонное лакомство

«Мы, как всегда, ждали первых массовых поставок только в августе-сентябре. Но в этом году все сильно сдвинулось. Говорят, из-за аномально раннего и жаркого лета в Средней Азии»,

— рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» специалист Россельхознадзора Ольга Ширяева.

Август крепко ассоциируется с арбузами. Гигантская южная ягода заполняет собой прилавки магазинов и уличные лотки, и даже если вы не очень большой ее поклонник, рано или поздно все равно ее купите. Потому что нельзя просто так взять и не поесть арбуза в августе. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, откуда и какие арбузы везут сейчас в Челябинск и действительно ли самые сладкие и натуральные из них появляются только в конце лета.Нынешний год — совершенно особенный с арбузной точки зрения. Во-первых, арбузы нового урожая (если не считать бразильских из супермаркетов) появились в Челябинской области еще в мае. Сначала иранского происхождения, а потом и более привычного узбекского. А уже в июне арбузы из Узбекистана и Таджикистана потекли на Южный Урал рекой. Это стало неожиданностью для всех, и в первую очередь для служб, контролирующих ввоз в Россию импортной сельхозпродукции.

Фото: Виталий Гущинский

«На вкус арбуз как арбуз. Но потом у меня были проблемы с пищеварением».

«Многие твердо убеждены, что покупать арбузы можно не раньше сентября. Но в этом случае вы рискуете, например, получить продукт, который месяц пролежал в машине. Такая покупка вас ни от чего не страхует»,

— отмечает Ольга Ширяева.

«По консистенции вроде арбуз, а на вкус — как огурец. Вообще безвкусный»,

— поделилась коллега.

ярко-желтое пятнышко на стороне, где лежал арбуз;

сухой хвостик;

вибрация при ударе ладонью по арбузу;

легкое похрустывание при сжатии.