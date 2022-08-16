Нынешний год — совершенно особенный с арбузной точки зрения. Во-первых, арбузы нового урожая (если не считать бразильских из супермаркетов) появились в Челябинской области еще в мае. Сначала иранского происхождения, а потом и более привычного узбекского. А уже в июне арбузы из Узбекистана и Таджикистана потекли на Южный Урал рекой. Это стало неожиданностью для всех, и в первую очередь для служб, контролирующих ввоз в Россию импортной сельхозпродукции.
«Мы, как всегда, ждали первых массовых поставок только в августе-сентябре. Но в этом году все сильно сдвинулось. Говорят, из-за аномально раннего и жаркого лета в Средней Азии», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» специалист Россельхознадзора Ольга Ширяева.
Фото: Виталий Гущинский
Вопрос о качестве и безопасности тех арбузов находится за пределами компетенции Россельхознадзора. Один из знакомых корреспондента ИА «Первое областное», который рискнул попробовать июньский арбуз, так описал свой опыт:
«На вкус арбуз как арбуз. Но потом у меня были проблемы с пищеварением».
Специалисты подтверждают, что такие арбузы действительно могут быть небезопасны. По мнению врачей, ранние плоды часто «перекормлены» нитратами и стимуляторами роста, провоцирующими отравления.
В то же время нет стопроцентной гарантии, что арбуз, купленный позднее, окажется что надо.
«Многие твердо убеждены, что покупать арбузы можно не раньше сентября. Но в этом случае вы рискуете, например, получить продукт, который месяц пролежал в машине. Такая покупка вас ни от чего не страхует», — отмечает Ольга Ширяева.
Что ж, придется согласиться, что приобретение субтропических бахчевых — в любом случае лотерея.
Вторая особенность нынешнего года — большое количество на рынке отечественных арбузов из Астрахани и Волгограда. Их начали завозить только сейчас, и объемы поставок беспрецедентные — такие же, как из Казахстана и Кыргызстана. Так что у южноуральцев сейчас есть возможность вдоволь наесться тех самых астраханских арбузов.
А осенью подоспеют и вовсе почти родные нам оренбуржские. Отличает их более темная по сравнению с другими кожура. Многие потребители отдают предпочтение именно таким, считая, что они-то как раз и есть самые настоящие. Хотя никакими объективными данными это не подтверждается.
Вообще, выбор арбуза — это исключительно дело вкуса, уверена Ольга Ширяева. В магазинах можно даже найти экзотические желтые арбузы, и многим они нравятся. А вот одна из сотрудниц ИА «Первое областное», которая такой продегустировала, была разочарована.
«По консистенции вроде арбуз, а на вкус — как огурец. Вообще безвкусный», — поделилась коллега.
Какой бы арбуз вы ни выбрали — казахстанский, астраханский или оренбургский, — есть несколько проверенных многими поколениями покупателей признаков спелого плода. Подробно мы рассказывали о них в одном из предыдущих материалов, а здесь упомянем главные из них:
- ярко-желтое пятнышко на стороне, где лежал арбуз;
- сухой хвостик;
- вибрация при ударе ладонью по арбузу;
- легкое похрустывание при сжатии.