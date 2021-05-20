«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о бесплатной газификации

Утвердить закон депутаты планируют до конца весенней сессии

19 мая руководство «Единой России» внесло в Государственную думу новый законопроект о социальной газификации, сообщает пресс-служба партии. Его разработка должна решить одну из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.



По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, в проекте прямо сказано, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, кроме того, на бесплатное подключение могут рассчитывать все россияне, независимо от площади дома. Закон разрабатывался совместно с исполнительной властью, федеральное правительство уже утвердило дорожную карту по его реализации до 2023 года.

В пресс-службе ЕР напоминают, что партийцы обратились к президенту с предложением разработать закон о социальной газификации еще в апреле 2021 года. Владимир Путин поддержал идею и озвучил ее в своем послании.

Организацией подключения к газу частных домовладений займется единый оператор, вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». На региональные и местные отделения «Единой России» будет возложена задача составить графики газификации и подготовить единую базу нуждающихся в помощи по этому вопросу граждан.