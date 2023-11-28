В Варненском районе созданы особые зоны охраны птиц

На озерах Большой Каратай и Тулак будет запрещена охота на пернатых

В Челябинской области приняли меры для сохранения популяции редкой краснокнижной птицы — савки, обитающей на территории Варненского района. Ради нее на территории двух озер введен полный запрет охоты на пернатую дичь.

Напомним, создание охранных зон обсуждалось и было одобрено на заседании охотхозяйственного совета при министерстве экологии Челябинской области летом текущего года.

«Зоны охраны для пернатой дичи расположены в пределах закрепленного охотничьего угодья „Варненское“ на озере Большой Каратай и частично на озере Тулак. Границы и площадь участков обозначены на специальной схеме, которая в ноябре 2023 года внесена в соответствующее постановление губернатора Челябинской области об использовании и охране охотничьих угодий на территории региона», — рассказали в Минэкологии региона.

На указанных территориях введен полный запрет охоты на пернатую дичь в весеннем и летне-осеннем периоде до 1 октября.