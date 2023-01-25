Топ-7 полезных привычек для здорового и бодрого утра

Выработать их не составит труда для любого человека

Утро — это своеобразный руль для всего предстоящего дня, поэтому важно начать его не только с позитивного настроя, но и с пользы для своего организма. Редакция ИА «Первое областное» подготовила топ-7 полезных утренних привычек, благодаря которым день наших читателей будет полон энергии, а организм скажет спасибо хорошим самочувствием.

Привычка № 1: раннее пробуждение

Как бы ни соблазняла возможность подольше поваляться в кровати, лучше начинать свой день как можно раньше. В этом есть множество преимуществ: можно решить все необходимые задачи без спешки, хорошенько продумать свой предстоящий день, а также переосмыслить прошедшие сутки и подумать, как справиться с еще не решенными проблемами. Кроме того, как утверждают ученые, в предрассветные часы мозг человек работает намного лучше, чем в остальное время.

Привычка № 2: прохладный или контрастный душ

Большинство людей утром не просто умываются, а принимают душ. Врачи советуют стоять под струями не теплой, а прохладной воды либо принимать контрастный душ, поскольку такая процедура принесет массу пользы организму: улучшит циркуляцию крови, повысит иммунитет, а также хорошенько взбодрит тело и прояснит разум.

Привычка № 3: вода натощак

Сразу после пробуждения и за 30 минут до завтрака следует выпить стакан воды. Это может организму проснуться и начать работать, также обычная питьевая вода по утрам регулирует работу кишечника.

Можно добавить в воду дольку лимона или немного лимонного сока: такая жидкость обладает антиоксидантной активностью, способствует заживлению ран и сохранению здоровья кожи и сосудов.

Привычка № 4: физические упражнения

Регулярная зарядка по утрам — это залог не только хорошего настроения, но и улучшения самочувствия: физические упражнения повышают выработку энергии, держат тело в тонусе, улучшают циркуляцию крови. Активность может быть любой: езда на велосипеде, пробежка, упражнения в спортзале или обычная домашняя зарядка.

Привычка № 5: питательный завтрак

Пропускать утренний прием пищи ни в коем случае нельзя, ведь с ним можно получить множество полезных веществ для организма, а также энергию для непростого трудового дня. Врачи советуют отказаться от употребления на завтрак быстрых углеводов — булочек, тостов, хлопьев, шоколадной пасты и прочего, так как уже через час после их употребления человек снова захочет есть, а также почувствует упадок сил.

Лучше всего употреблять на завтрак ягоды, грибы, нежирное мясо, овощи, изделия из муки грубого помола, злаки.

Привычка № 6: отказ от смартфонов

В первые минуты после пробуждения, а лучше всего в первый час не следует брать в руки телефон или компьютер. Во-первых, на глаза могут попасться не самые приятные новости, после которых любая надежда на позитивный день исчезнет, а во-вторых, время, потраченное на соцсети, можно провести с пользой для своего ментального или физического здоровья: почитать книгу, заняться медитацией, полить растения и так далее.

Привычка № 7: составлять план на день

Чтобы день прошел продуктивно и была решена каждая важная задача, утром необходимо хорошенько продумать свои действия в течение дня и составить план достижения своих целей. Хорошо, если это листок весь день будет перед глазами как напоминание.