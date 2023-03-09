Только треть взрослых жителей Челябинской области могут считаться здоровыми

Ирина Гехт поделилась данными по диспансеризации в 2022 году

Чуть более 30% южноуральцев не имеют серьезных проблем со здоровьем. Таковы результаты прошлогодней диспансеризации в Челябинской области. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт опубликовала подробную информацию об этом в своем телеграм-канале, а также рассказала, что чаще всего подрывает самочувствие жителей.

По словам Ирины Гехт, в Челябинской области по детям ситуация гораздо более позитивная, нежели по взрослым. Так, I и II группы здоровья имеют суммарно 78% детей и только 30,5% взрослых. Подавляющее большинство обследованных пациентов — 60,3% — получили IIIа группу здоровья; еще 9,2% — IIIб группу здоровья.

Региональный Минздрав проанализировал факторы риска, которые чаще всего встречались среди взрослого населения. В их числе — от большего к меньшему — аномальная прибавка массы тела, нерациональное питание и низкая физическая активность, сердечно-сосудистый риск, повышенное содержание холестерина в крови и курение, повышенное содержание глюкозы в крови, употребление алкоголя и наркотических веществ.

«По сути, имеем дело с тем, что вполне можно скорректировать за счет новых полезных привычек. Медики не зря рекомендуют начинать с малого: реже пользоваться лифтом и чаще ходить по лестнице пешком, установить на телефоне приложение, чтобы следить за питанием, за ужином вместо привычной порции положить себе половину и так далее. Даже такие простые шаги вкупе с консультацией лечащего врача станут ценными монетами в копилку здоровья», — резюмировала Ирина Гехт.

Напомним, что в 2022 году диспансеризацию прошли 751 028 жителей Челябинской области. Из них 63,7% — женщины.