В Челябинской области закрывают дороги на предстоящую ночь из‑за метели

На восьми участках ввели ограничения для автобусов и большегрузов

В Челябинской области продолжается метель. Особенно ситуация остается напряженной на юге региона. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что с шести вечера вводят ограничения на восьми дорогах регионального значения.

Ограничения будут действовать до девяти утра завтра, 6 февраля. Они касаются большегрузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Перекрыты будут дороги:

* Павловский — Айдырлинский Оренбургской области

*Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок км 147 — км 210

* Бреды — Синий Шихан

* Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130

* Фершампенуаз — Париж — Джабык

* Нагайбакский — Фершампенуаз

* Татищево — Кужебаевский — Париж

* Куликовский — Лесные Поляны

В Миндортрансе области пояснили, что на юг региона направили дополнительную дорожную технику, организовано круглосуточное дежурство ГИБДД.



Раннее синоптики продлили штормовое предупреждение и на завтра, 6 февраля. Ожидаются мокрый снег и сильный ветер.



Напомним, на прошлой неделе на юге региона в темное время суток легковой автомобиль Ford Focus столкнулся с бульдозером, который расчищал снег с проезжей части. Тяжелая техника не была оборудована специальными световыми сигналами, а место работ — дорожными знаками. Водитель легкового автомобиля получил травмы. Госавтоинспекция региона начала проверку обстоятельств ДТП.





