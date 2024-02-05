В Челябинской области продолжается метель. Особенно ситуация остается напряженной на юге региона. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что с шести вечера вводят ограничения на восьми дорогах регионального значения.
Ограничения будут действовать до девяти утра завтра, 6 февраля. Они касаются большегрузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Перекрыты будут дороги:
* Павловский — Айдырлинский Оренбургской области
*Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок км 147 — км 210
* Бреды — Синий Шихан
* Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130
* Фершампенуаз — Париж — Джабык
* Нагайбакский — Фершампенуаз
* Татищево — Кужебаевский — Париж
* Куликовский — Лесные Поляны
В Миндортрансе области пояснили, что на юг региона направили дополнительную дорожную технику, организовано круглосуточное дежурство ГИБДД.
Раннее синоптики продлили штормовое предупреждение и на завтра, 6 февраля. Ожидаются мокрый снег и сильный ветер.
Напомним, на прошлой неделе на юге региона в темное время суток легковой автомобиль Ford Focus столкнулся с бульдозером, который расчищал снег с проезжей части. Тяжелая техника не была оборудована специальными световыми сигналами, а место работ — дорожными знаками. Водитель легкового автомобиля получил травмы. Госавтоинспекция региона начала проверку обстоятельств ДТП.