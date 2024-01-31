В Челябинской области водитель Ford Focus столкнулся с бульдозером

Ограждающих устройств на месте происшествия не было

На 7-м километре автодороги Нагайбакский — Фершампенуаз в темное время суток и в условиях тумана водитель Ford Focus столкнулся с бульдозером. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, сообщили Первому областному информагентству в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне вечером, 30 января.

«Техника находилась на полосе проезжей части по направлению движения легковушки. При этом необходимыми и достаточными дорожными знаками, а также направляющими и ограждающими устройствами место производства работ обозначено не было», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

В темноте и тумане водитель своевременно не смог обнаружить опасность и избежать столкновения.

По факту происшествия Госавтоинспекция инициировала проверку дорожной организации перед прокуратурой.