В Челябинской области зафиксировали рост числа детских психических расстройств

По мнению Ирины Гехт, это результат активных скринингов и тестирования

В Челябинской области в сравнении с прошлым годом общая заболеваемость психическими расстройствами среди детей в возрасте от 0 до 14 лет увеличилась на 2,78%. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, с чем связан такой рост.

Первый показатель достиг цифр 3204,5 случая на 100 тыс. населения в 2022 году. Аналогичный показатель для подростков в возрасте 15—17 лет также увеличился на 3,8%, достигнув 5770 случаев на 100 тыс. населения.



Рост заболеваемости обусловлен результатами работы соответствующих ведомств и учреждений, которые проводят скрининги, диспансеризацию и профосмотры. Кроме того, региональная служба психологической помощи детям и подросткам продолжает развиваться. В результате этих мероприятий количество первично выявленных заболеваний у детей увеличилось на 134 случая в 2022 году.

Большую работу также проводят в области ранней диагностики расстройства аутистического спектра у детей в возрасте полутора-двух лет. Врачи-педиатры в поликлиниках проводят тестирование на ранние признаки аутизма с использованием теста M-Chat-R. При выявлении рисков ребенок направляется на следующий этап диагностики. Например, в челябинской детской поликлинике № 8 тестирование на расстройство аутистического спектра прошли все дети, прикрепленные к этому медучреждению. У 8% из них были обнаружены высокие и средние риски развития этого расстройства, а у половины из них после углубленной диагностики были выявлены признаки аутизма.

«Сегодня тестирование внедряется во всех детских поликлиниках региона, за 8 месяцев его прошли более 37 тысяч детей. Раннее выявление, конечно, не снимет диагноз впоследствии, но позволит компенсировать многие проявления болезни и адаптировать ребенка в социуме. Наш опыт и маршрут для ребенка с РАС можно считать передовым в стране»,— пояснила Ирина Гехт.

Напомним, накануне она рассказала о ситуации с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и корью.

