Корь распространилась в 11 районах и городах Челябинской области

Ирина Гехт рассказала о темпах вакцинации

С начала 2023 года в нашей области было подтверждено лабораторно 89 случаев заболевания корью. Из них 40 случаев зарегистрировано среди детей, а 49 случаев — среди взрослых. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт назвала территории, где распространилась болезнь.

Случаи заражения корью зафиксированы в Челябинске, Коркино, Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, Карталинском, Чесменском, Верхнеуральском районах, а также Троицке, Миассе, Копейске.

Медики активно проводят вакцинацию против кори в очагах инфекции. Однако, к сожалению, многие контактные лица, которым рекомендуется пройти вакцинацию, отказываются от нее. Среди детей отказы составляют 51%, а среди взрослых эта цифра еще выше — 75%. В рамках проводимой иммунизации удалось привить 8 678 человек, что составляет 77,3% от запланированного плана.

Хотя ситуация с корью и другими инфекциями находится под контролем, власти призывают граждан принять ответственное решение и пройти вакцинацию для защиты себя и своих близких от этой опасной болезни. Соблюдение рекомендаций медицинских специалистов и проведение необходимых профилактических мер поможет справиться с ситуацией и сохранить здоровье нашего сообщества.



Также Ирина Гехт сообщила о первых случаях заражения гриппом в Челябинской области.