Ирина Гехт сообщила о выявлении первых случаев гриппа в Челябинской области

У 17 человек подтвердился диагноз

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале поделилась статистикой по сезонному подъему заболеваемости в регионе. Так, 62 тысячи человек проверили на грипп, и у 17 из них подтвердился диагноз. Замглавы региона рассказала и о темпах вакцинации, случаях заражения ковидом и мерах профилактики.

На грипп начали проверять обратившихся за медпомощью с 1 сентября. Вакцинация от гриппа в регионе началась раньше. На сегодняшний день она составляет почти 27%. По словам Ирины Гехт, для достижения коллективного иммунитета необходимо увеличить эту цифру до 60%.

С начала октября госпитализировали 286 человек с диагнозом ОРВИ. 11 классов в 8 школах области закрыли на карантин из-за роста заболеваемости.

«За тот же период зарегистрировано 623 случая внебольничной пневмонии, из их 191 — дети. По ней фиксируем рост заболеваемости +11% к предыдущей неделе», — пояснила Ирина Гехт.

Она также обратила внимание на COVID-19. Вирус не исчез, и в период сниженного иммунитета риск заражения COVID-19 снова возрос. С 1 по 8 октября было обнаружено 42 положительных случая COVID-19 среди пассажиров аэропорта Челябинск. В общей сложности с 2 по 9 октября было лабораторно подтверждено 315 случаев заражения, при этом 92,4% заболевших — взрослые пациенты.

Ирина Гехт обратила внимание южноуральцев на соблюдение рекомендаций медиков, правил гигиены и вакцинации. Также она призвала своевременно уходить на больничный, если болезнь уже настигла.