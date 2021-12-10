Почему еда в школьных столовых Челябинской области вызывает споры

Эксперт ответила на острые вопросы о детском питании

Говорят, что о вкусах не спорят. Но только если они не касаются... питания детей в школьных столовых. Стоит затронуть эту тему в родительском чате, и горячее обсуждение «холодных пресных порций» обеспечено. Так получилось с репортажем ИА «Первое областное» из лучшей столовой Челябинской области, где детей приучают к здоровому питанию. Поэтому мы решили вернуться к актуальной теме.



НЕ ПРИУЧИЛИ ДОМА?

Обсуждая питание в школах, читатели Первого областного информационного агентства разделились на два лагеря. Каждый говорит, опираясь на личный опыт и вкусовые предпочтения своих детей, поэтому номера школ сознательно не указываем. Ограничимся мнениями.

Одни считают, что вкусовые предпочтения детям испортили родители. Газировка, фастфуд и сладости нравятся школьникам больше, чем гречка с паровой котлетой.

«Мой первоклассник добавку наяривает от детей, которых не приучили дома еду нормальную кушать. Конечно, есть блюда, которые он не ест. Тогда тоже остается голодным. Но это не вина столовых», — считает читательница ИА «Первое областное» Светлана Чудинова.





У мамы четвероклассника Екатерины Зайковой нареканий к школьной столовой тоже нет. Кормят хорошо — сын ест почти все. Как представитель родительского комитета женщина уже дважды лично была на контроле питания. Пробовала и кашу, и рыбу с пюре — все вкусно.

«В комиссию по контролю питания приглашают трех представителей родительского комитета. Проверка проходит в определенную дату, раз в месяц, в разные дни недели, чтобы меню было разное. Допуск на пищеблок — в одноразовых халатах, шапочках и бахилах. После составляется акт — что пробовали, как приготовлено, кто присутствовал, росписи. Просто так в столовую тоже не пускают, но, я думаю, многое зависит от поваров и от продуктов, которые закупаются для приготовления», — поделилась опытом Екатерина Зайкова.

«В ШКОЛЕ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ЕСТ»

Другие родители в рассказы о вкусном питании в школе не верят. По их мнению, повара «специально готовят невкусно, чтобы дети не ели и была возможность ведрами увозить отходы домой, поросятам».

Ребенок челябинки Ирины Буяновой, например, любит картофельное пюре, но в школе его почему-то не ест. Макароны, по ее словам, повара используют низкосортные — серые и коричневые по цвету. Борщ, который сложно испортить, в школе ее ребенку тоже не нравится.





Некоторые мнения — на грани. Любовь Подшивалова считает, что дело в «новых правилах по закупке всего самого дешевого». Марина Булатова пишет, что для питания детей «закупают просрочку по очумелым ценам».

Подобные выпады организаторы питания детей слышали не раз. В Челябинской области в их числе сами школы, детские сады и отдельные компании. В большинстве школ Челябинска и Еманжелинска этим занимается АО «Уральский комбинат питания». Его представитель согласилась ответить на самые острые вопросы наших читателей.

«Закупка всех продуктов для школьного питания проходит через конкурсные процедуры. Это значит, что составляется техническое задание. В нем прописаны требования (для детского питания они повышенные) к качеству каждого продукта в соответствии с санитарными нормами и правилами и действующими техническими регламентами», — рассказала замдиректора АО «Уральский комбинат питания» Татьяна Паладий.

Макароны — не исключение. Низкосорта быть не может, а вот человеческий фактор — запросто. Заведующие производством школьной столовой из числа старожил, к примеру, из желания сделать лучше для детей могут применять технологию обжарки «рожек» на сухой сковороде. Отсюда и цвет.

Раньше такая практика активно применялась в советских столовых. Существовало мнение, что так вкуснее. До сих пор она хоть и не обязательна, но и не запрещена.

«Это не нарушение. Рецептура приготовления любых блюд взята из разрешенных сборников для детского питания. Тот же борщ действительно отличается от того, что ребенок привык есть дома. В школах и детских садах не допускается обжарка, использование ряда специй, запрещены крепкие бульоны, а мясо в виде кусочков или фрикаделек добавляется в блюдо в готовом виде. Акцент — на правильном и сбалансированном питании», — говорит Татьяна Паладий.

РЕЦЕПТ ОДИН, А ВКУС РАЗНЫЙ

Но если есть вопросы к внешнему виду или вкусу блюд — стоит договориться о дегустации. Родители могут это сделать. Но правила посещения столовой в каждой школе разные. Их лучше уточнять в администрации образовательного учреждения.

«Когда мы приглашаем родителей, практически во всех случаях они меняют свое мнение о школьной столовой в лучшую сторону», — продолжает Татьяна Паладий.

Рецептура приготовления еды в столовых одинаковая. Многое зависит от рук. Поэтому «Уральский комбинат питания» регулярно проводит курсы повышения квалификации для сотрудников. Но и культура питания, по словам собеседницы сайта, закладывается в семье. Детей, приученных к фастфуду, действительно много. Аналогом быстрой еды для школьников становится та же выпечка в буфете. Булки и пиццы уходят на ура, в отличие от горячих порций.

«К хлебобулочным изделиям детки тоже очень хорошо приучены. Дети в большинстве своем плохо едят печень, рыбу, овощные блюда. Любят макароны и сосиски, количество которых в детском питании ограничено. В школах и детских садах на свободной раздаче их теперь нет, чем не очень довольны некоторые дети и их родители», — продолжает Татьяна Паладий.





За качеством продуктов следят специалисты Роспотребнадзора, прокуратура, родители. В каждом районе работают ответственные за организацию питания — санитарная, ревизорская службы и внутренняя служба безопасности, товаровед и заведующая производством. Поэтому разговоры о низкосортности, дешевизне поступающего на пищеблоки сырья, просрочке беспочвенны.

Исключить из меню ту же печень организаторы питания не могут. Ее присутствие в сбалансированном рационе ребенка необходимо. Наряду с ней за 10 дней дети должны получать мясо, рыбу, крупы, макароны, овощи и фрукты. При этом важно уложиться в бюджет. Ежедневно учеников начальных классов бесплатно кормят на 64 рубля 29 копеек.

«Есть определенные ограничения по составлению меню: его наполнению, размеру порции и ее энергетической ценности, количеству витаминов и стоимости. Если бы „ценник“ был больше, то и вариантов у организаторов дошкольного и школьного питания было бы больше», — добавляет Татьяна Паладий.

При этом организаторы питания разрабатывают индивидуальное меню для детей с особенностями здоровья по обращению родителей. Для этого необходимо предоставить справку от врача и конкретные рекомендации по организации питания для ребенка с пищевой аллергией или непереносимостью конкретного продукта.

«ФУ, НЕ БУДУ!»

Накормить детей полезной едой — задача со звездочкой для многих родителей. Если в детских садах малыши, глядя друг на друга, едят, то в школах «когда я ем, я глух и нем» не работает. Любое «Фу, не буду!» от лидера в классе — и остальные дети несут нетронутую порцию на раздачу.

«Многое зависит от учителей. Одни в игровой форме просят детей хотя бы попробовать, другие относятся равнодушно. В вопросах правильного питания важен совокупный подход всех сторон. Ведь это здоровье наших детей», — говорит Татьяна Паладий.

Над проблемой остывших порций организаторы также работают. Собеседница сайта говорит, что здесь важна правильная организация процесса накрытия — за пять-десять минут до начала перемены и очередность. Начинают с холодных, заканчивают горячими блюдами.

Но законы физики никто не отменяет — первая порция все равно остынет быстрее, чем последняя. Выкручиваются закупкой специального оборудования для подогрева посуды. Порцию накладывают в горячую тарелку. Так она дольше сохраняет температуру еды.

«Такое оборудование закупается в первую очередь для больших школьных столовых, таких как образовательный центр № 5 в Челябинске (только в начальной школе там учатся 1700 учеников. — Прим. ред.)»,— уточнила Татьяна Паладий.





Красота пищеблока (а он действительно напоминает цех ресторана из сериала) и приготовленные поварами столовой ОЦ № 5 блюда вызывают у некоторых родителей других школ досаду. Пишут, что их в школах не так, поэтому красивый фоторепортаж не имеет ничего общего с реальностью.

Давайте проверим? Присылайте фотографии порций с номером школы и названием блюда нашему журналисту на otv@1obl.ru с пометкой «Школьное питание».