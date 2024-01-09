В Челябинске и Магнитогорске установили датчики воздуха возле зеленых зон

Новые посты предназначены для экомониторинга вдали от источников загрязнения

Сеть постов по наблюдению за качеством атмосферного воздуха в Челябинской области пополнилась двумя новыми станциями. Одна из них установлена на границе городского бора в Челябинске, другая — на территории магнитогорского Экопарка. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии, новые точки мониторинга позволят оценить качество воздуха в районах, не испытывающих прямого антропогенного воздействия.

«Возможность исследовать больше данных помогает нам точнее устанавливать причины превышений тех или иных загрязняющих веществ, получать более объективную картину о состоянии окружающего воздуха», — пояснил и. о. директора ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Александр Машкин.

Челябинский пост установлен по адресу проспект Ленина, 89б, недалеко от памятника Курчатову. В Магнитогорске — в районе пересечения улиц Лесопарковой и Оранжерейной. С учетом новых объектов система мониторинга атмосферного воздуха в Челябинской области включает 7 федеральных постов, 3 передвижных, 12 стационарных и 10 вспомогательных региональных постов, а также 5 стационарных и 1 сигнальный пост на территории промпредприятий.