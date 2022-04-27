Три проекта благоустройства из Челябинской области вошли в число лучших в России

Объекты были благоустроены в 2021 году

Три проекта благоустройства в Челябинской области вошли в федеральный реестр лучших реализованных проектов в 2021 году. Эксперты Минстроя РФ оценивали их сразу по нескольким критериям, сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Из семи заявок, направленных на конкурс от Челябинской области, эксперты высоко оценили три. В результате в федеральный реестр лучших проектов реконструкции были включены общественная территория по улице Мира в Южноуральске, прибрежная зона у Вечного огня в Магнитогорске и городская набережная в Нязепетровске.

Всего эксперты федерального Минстроя рассмотрели 400 заявок по таким критериям, как влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность, востребованность предлагаемых решений у жителей и качество реализации проекта. В результате лучшими были признаны только 120 проектов.

Напомним, с 15 апреля по 30 мая на сайте 74.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты благоустройства на 2023 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробнее — в нашем материале.