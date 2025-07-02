В Челябинской области выпустят на волю трех лебедей

Птенцы, которые не сумели улететь на юг осенью, всю зиму и весну набирались сил в приюте для диких животных «Спаси меня»

В Челябинске готовятся выпустить в природную среду трех краснокнижных птиц. Лебеди-шипуны были спасены прошлой осенью с разных озер Южного Урала и зимовали в приюте известного ветеринара Карена Даллакяна, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По его словам, птенцы — два совсем малыши, которые вылупились в прошлом году, и один подросток на год старше — прибыли в приют в ужасном состоянии: голодные и изможденные.

«Это были, как в сказке, гадкие утята — слабенькие, не сумели улететь. Их привезли в наш приют на передержку с трех озер. Поскольку шипун — птица краснокнижная, это делалось с санкции министерства экологии региона», — рассказывает ветеринар.

Сейчас птицы проходят этап линьки, обрастают привычным лебединым пером. Окрепли и готовы отправиться на волю. Решается вопрос, где лебеди обретут новый дом.

«Конечно, хотелось бы подальше от человека. Птицы людей не боятся, но мне боязно за них. Шипуны — боевые, умеют защищаться, а среди людей много тех, кто по глупости захочет подобраться к птичкам поближе, а получив отпор, захочет отомстить», — говорит Карен Даллакян.

Выпущенных птиц на произвол судьбы не оставят. За ними будут наблюдать специалисты Минэко — до момента, как они найдут стаю и улетят осенью в южные края.

А Карен Даллакян, который за время своей работы принимал участие в спасении и выпуске на природу десятков птиц и животных, признается: каждый раз — как первый, и каждый раз — возникает чувство, что ты вновь сдал некий экзамен. И сдал его на пятерку.