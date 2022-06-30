В Челябинской области выпал снег в конце июня

«Зима» заглянула на Дальний Таганай

В Челябинской области в конце июня выпал небольшой снег. Температура воздуха понизилась почти до минусовой на Дальнем Таганае. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе НП «Таганай».

«Хотя подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, согласитесь, все-таки странно видеть побелевшие окрестности в конце июня. Но нежданная гостья задержалась ненадолго, и уже во второй половине дня на вершине засияло солнце, которое зажгло двойную радугу», — рассказали сотрудники нацпарка.

Также в «Таганае» говорят, что в этом месте за одни сутки можно увидеть все четыре времени года.

Среда, 29 июня, в Челябинске стала самой холодной с начала лета. Дневная температура не превысила +10 градусов. Это связано с тем, что Южный Урал оказался в центре арктического циклона. Об этом ИА «Первое областное» сообщила доктор географических наук, профессор ЮУрГУ Надежда Рассказова.

Сегодня, 30 июня, в Челябинской области воздух прогреется до +22°C. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны туманы, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.