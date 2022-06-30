Туман и небольшие дожди идут в Челябинскую область

Воздух в регионе прогреется до +22 градусов

Сегодня, 30 июня, в Челябинской области воздух прогреется до +22°C. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны туманы, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В столице Южного Урала сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснением, осадков не обещают. В утренние часы ртутные столбики покажут около +9°C, днем воздух прогреется от +18 до +20°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром ожидаются туманы. Температура воздуха составит около +9°C, днем термометры приблизятся к отметке +22°C. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.