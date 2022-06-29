Челябинцам обещают четыре года без лета

Смену теплых периодов и холодных ученые объясняют природным ритмом

Эта среда в Челябинске стала самой холодной с начала лета. Дневная температура не превышает +10 градусов. Это связано с тем, что Челябинск оказался в центре арктического циклона. Об этом ИА «Первое областное» сообщила доктор географических наук, профессор ЮУрГУ Надежда Рассказова.

«В Москве сейчас очень жарко. Туда пришел антициклон с Балтийского моря. А мы находимся на Западно-Сибирской равнине, под влиянием циклона из Арктики. Воздушные массы из Арктики доходят до нас за шесть часов. Сегодня мы наблюдаем самое сильное похолодание, потому что находимся в эпицентре циклона»,

— пояснила Надежда Рассказова.

По словам ученого, в целом погода на Южном Урале нынешним летом соответствует норме. Несколько последних лет лето в Челябинской области было жарким, но можно предположить, что в ближайшие годы оно будет прохладным.

«Существует природный ритм, который задает погоду летом. Продолжительность теплых и холодных периодов составляет два, три или четыре года. Поэтому можно предположить, что следующее лето, а вероятно, и не одно, также будет прохладным»,

— говорит Надежда Рассказова.