«В Москве сейчас очень жарко. Туда пришел антициклон с Балтийского моря. А мы находимся на Западно-Сибирской равнине, под влиянием циклона из Арктики. Воздушные массы из Арктики доходят до нас за шесть часов. Сегодня мы наблюдаем самое сильное похолодание, потому что находимся в эпицентре циклона», — пояснила Надежда Рассказова.
По словам ученого, в целом погода на Южном Урале нынешним летом соответствует норме. Несколько последних лет лето в Челябинской области было жарким, но можно предположить, что в ближайшие годы оно будет прохладным.
«Существует природный ритм, который задает погоду летом. Продолжительность теплых и холодных периодов составляет два, три или четыре года. Поэтому можно предположить, что следующее лето, а вероятно, и не одно, также будет прохладным», — говорит Надежда Рассказова.
В четверг, 30 июня, челябинцам обещают потепление до +22 градусов.